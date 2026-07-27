Giải mã Singapore: 'Ẩn số' thú vị, đội tuyển Việt Nam đủ sức thắng to

Đội tuyển Singapore tái thiết

Đội tuyển Singapore là đối thủ thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, khi hai đội chạm trán nhau ngày 31.7 trên sân vận động Mỹ Đình. Trong khi Việt Nam nghỉ lượt hai bảng A, Singapore sẽ tiếp đón Timor Leste lúc 18 giờ hôm nay.

Đội tuyển đảo quốc sư tử trải qua lịch trình dày đặc, khi đến Campuchia giữa tuần trước để đá lượt một, về sân nhà đá lượt hai, rồi hai ngày nữa sang Việt Nam chuẩn bị lượt ba. Học trò ông Gavin Lee phải di chuyển và thích nghi liên tục khi đá 3 sân khác nhau trong vòng 7 ngày.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam về nhà từ hôm 25.7 và có trọn vẹn 1 tuần chuẩn bị, không cần di chuyển.

Đội tuyển Việt Nam nắm ưu thế thể lực ẢNH: VFF

Đặc thù lịch thi đấu tại ASEAN Cup luôn mang đến cho những đội hạt giống số một như Việt Nam, Thái Lan lợi thế được nghỉ dài sau trận ra quân, nhờ vậy, có thể tiết kiệm thể lực cho lượt hai. Từ năm 2018 đến nay (bắt đầu áp dụng thể thức bảng 5 đội), Việt Nam luôn thắng và sạch lưới trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup, lần lượt trước Malaysia (2-0 năm 2018, 3-0 năm 2020, 3-0 năm 2022) và Indonesia (1-0 năm 2024). Ưu thế thể lực sẽ được thầy trò ông Kim tận dụng tối đa trước Singapore, khi Việt Nam có lực lượng dày.

Nhưng, ngay cả khi hai đội có ưu thế như nhau, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. Dù đoạt vé lịch sử đến Asian Cup 2027 và có quá khứ huy hoàng với 4 lần vô địch ASEAN Cup, nhưng đội bóng của ông Gavin Lee chưa thể nằm trong hàng ngũ ứng viên vô địch như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Bởi vinh quang của Singapore đã là chuyện quá khứ, với chức vô địch gần nhất cách đây 19 năm. Đội tuyển đảo quốc sư tử từng thống trị ASEAN Cup nhờ chính sách nhập tịch, nhưng sự xuống cấp của giải VĐQG (chỉ có Lion City Sailors và Tampines Rovers có thực lực) cùng hệ thống đào tạo trẻ đã khiến bóng đá Singapore cạn kiệt nhân tài.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Gavin Lee vắng trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi, do CLB chủ quản từ chối nhả người.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Singapore ở ASEAN Cup 2024 ẢNH: MINH TÚ

Từng là trợ lý dưới thời HLV Tsutomu Ogura, ông Lee tận dụng bộ khung người cũ, với 10 nhân tố từng đá ASEAN Cup 2024, bên cạnh 3 tuyển thủ U.20. Song nhìn chung, không ai trong số 24 gương mặt Singapore tại ASEAN Cup 2026 thuộc nhóm ngôi sao.

Do mới tiếp quản Singapore, HLV Gavin Lee chưa thể tạo nên diện mạo mới. Kiểm soát bóng, tấn công bóng ngắn và phản đòn nhanh là những mảnh ghép triết lý còn rời rạc, khi ông Lee chưa đủ thời gian huấn luyện. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước giải chỉ giúp "tướng" trẻ nhất ASEAN Cup ổn định tinh thần cho học trò.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng

Trong khi đội tuyển Việt Nam "đi dạo" trước Timor Leste với chiến thắng 7-0, Singapore phải chờ đến phút bù giờ thứ 10 mới hạ được Campuchia trên sân khách.

Trong trận đấu cả hai đội đều đi theo con đường "Nhật hóa", Singapore thực tế không áp đảo được Campuchia. Học trò ông Gavin Lee chỉ thắng nhờ khoảnh khắc quyết định ở giây cuối cùng. Lối chơi Singapore cũng chưa có hình thù cùng tính tổ chức rõ ràng.

Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Lionel Tan, Ilhan Fandi , Shawal Anuar sẽ tiếp tục mang niềm hy vọng của Singapore. Đây đều là những gương mặt có thể lực tốt, pressing bền bỉ, nhưng chưa đủ độ "quái".

Ở trận gặp Việt Nam, Singapore nhiều khả năng phải đá phòng ngự lùi sâu, kết hợp phản công nhanh nhờ dồn bóng cho 'lão tướng' Shawal Anuar, Hariss Harun và sao trẻ Ilhan Fandi độc lập xoay xở. Nếu bộ ba trung Việt Nam chơi tập trung và bắt bài phản công của Singapore, đội khách khó có điểm ra về. Bởi đối nghịch với sức tấn công áp đảo của Việt Nam (17 bàn trong 4 trận gần nhất), Singapore chỉ sạch lưới 2 trong số 11 trận gần nhất. Gặp Bangladesh, Maldives, đội Singapore còn để lọt lưới, thì khó đứng vững trước hàng công vừa chào đón sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc mà Việt Nam mang đến.

Đội tuyển Việt Nam đã có người "chia lửa" cùng Son ẢNH: MINH TÚ

Sau cùng, lịch sử ủng hộ đội tuyển Việt Nam. 28 năm sau "ác mộng" Sasi Kumar ở chung kết Tiger Cup 1998, Singapore không còn thắng Việt Nam ở bất kỳ giải đấu nào. Tại ASEAN Cup 2024, Việt Nam thắng đối thủ ở cả hai lượt bán kết (2-0, 3-1), nhờ màn tỏa sáng của Xuân Son với 3 bàn.

Năm nay, đội tuyển Việt Nam không chỉ có Xuân Son. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc và Tài Lộc sẵn sàng chia lửa để khiến Singapore trắng tay ra về.