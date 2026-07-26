Dự đoán tỷ số Việt Nam - Singapore: Biến lợi thế 'trời cho' thành thắng đậm, Tài Lộc trở lại

Đội tuyển Việt Nam trở lại guồng tập luyện

Ngày 26.7, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31.7, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A - ASEAN Cup 2026.

Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp Timor Leste cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, HLV Kim Sang-sik đã chia đội thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.

Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn chiến thuật và duy trì cường độ vận động.

Thầy Kim và chiếc kính quen thuộc khi trời nắng Ảnh: VFF

Hoàng Đức và Văn Vĩ

Thành Chung, Đình Bắc và Văn Hậu Ảnh: VFF

Thủ môn Lê Giang Patrik

Tập phục hồi Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện ẢNH: VFF

Tin vui với đội tuyển là tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, Tài Lộc được Ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi và không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste nhằm đảm bảo an toàn.

Sau chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và tập trung cao độ cho cuộc tiếp đón Singapore. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian 4 ngày chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trên sân nhà, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Ưu thế áp đảo

Đội tuyển Việt Nam có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để thắng Singapore tại trận thứ hai. Trước tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik có ưu thế thể lực. Toàn đội trở về Việt Nam vào hôm qua (25.7), có trọn vẹn cuối tuần nghỉ ngơi và hồi phục.

Trong khi đối thủ Singapore phải làm khách trên sân Campuchia, rồi về sân nhà tiếp đón Timor Leste, sau đó tiếp tục di chuyển đến Việt Nam thi đấu, Quang Hải cùng đồng đội tập luyện trọn vẹn tại Hà Nội, không mất thời gian di chuyển và thích nghi với thời tiết cũng như điều kiện ăn ở.

Tài Lộc hoàn thành quá trình hồi phục chấn thương ẢNH: VFF

Singapore chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi kết hợp hồi phục sau trận gặp Timor, còn Việt Nam nghỉ dài gấp đôi do không phải thi đấu.

Nhờ đặc thù sắp xếp lịch thi đấu như vậy, đội tuyển Việt Nam luôn tích lũy thể lực và chuẩn bị phương án chơi phù hợp, do đó thường chơi tốt ở lượt hai. Cộng với lợi thế "chảo lửa" Mỹ Đình (nơi thầy trò ông Kim 2 năm rồi mới trở lại), đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thắng cách biệt trước Singapore để đoạt lợi thế.

Từ sau thất bại tại chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân ASEAN Cup hiện tại), đội tuyển Việt Nam không còn thua Singapore. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là bán kết ASEAN Cup 2024, nơi Việt Nam toàn thắng hai trận lượt đi (2-0) và về (3-1) để đoạt vé chung kết.