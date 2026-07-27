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Thể thao World Cup 2026

Giải mã chiếc vòng đeo tay bí ẩn của dàn tuyển thủ Việt Nam

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Không màn hình, không đèn LED, không một dòng thông báo nào hiện lên, chiếc vòng vải mỏng xuất hiện trên cổ tay nhiều tuyển thủ Việt Nam suốt thời gian qua từng khiến không ít người tò mò.

Sự chuyên nghiệp của loạt tuyển thủ Việt Nam

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thủ môn Lê Giang Patrik xác nhận thiết bị anh cùng nhiều đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đang sử dụng chính là WHOOP. Đây là vòng theo dõi sức khỏe không màn hình đang được ưa chuộng trong giới thể thao đỉnh cao. Theo chia sẻ của thủ thành sinh năm 1992, WHOOP mang lại lợi ích thực sự trong quá trình tập luyện và thi đấu, giúp anh nắm rõ tình trạng cơ thể để điều chỉnh cường độ vận động phù hợp.

Một chi tiết đáng chú ý được Lê Giang Patrik tiết lộ: khác với chiếc áo lót định vị GPS được trang bị đồng loạt cho toàn đội, WHOOP là sản phẩm do từng cầu thủ tự trang bị, không phải ai trong đội hình cũng sở hữu. Điều này lý giải vì sao chỉ một số cầu thủ được nhìn thấy đeo thiết bị này trong các buổi tập, thay vì xuất hiện đồng loạt trên tay toàn đội.

Giải mã chiếc vòng đeo tay bí ẩn của dàn tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 1.

Lê Giang Patrik chia sẻ với PV Thanh Niên về chiếc vòng đeo tay đặc biệt

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Giải mã chiếc vòng đeo tay bí ẩn của dàn tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 2.

Màn hình theo dõi các chỉ số sức khỏe, tập luyện của Lê Giang Patrik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những chỉ số cốt lõi

Giao diện ứng dụng WHOOP xoay quanh 3 chỉ số chính hiển thị ngay trang chủ: Sleep (chất lượng giấc ngủ), Recovery (khả năng hồi phục) và Strain (mức độ gắng sức). Toàn bộ dữ liệu được thu thập tự động 24/7 qua cảm biến quang học đo nhịp tim và biến thiên nhịp tim (HRV) tích hợp trong vòng đeo, sau đó phân tích bằng thuật toán AI để đưa ra khuyến nghị phù hợp cho từng ngày tập luyện.

Ứng dụng còn ghi nhận chi tiết từng hoạt động trong ngày, từ giấc ngủ chính, giấc ngủ ngắn (nap) cho tới các buổi tập luyện, thi đấu cụ thể. Tất cả được gắn nhãn thời gian và mức độ gắng sức riêng biệt. Chính nhờ khối lượng dữ liệu chi tiết này, các cầu thủ có thể chủ động nhận biết khi nào cơ thể cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh nguy cơ quá tải hoặc chấn thương không đáng có trong một giải đấu dài hơi như ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, WHOOP không bán đứt phần cứng như các loại đồng hồ thông minh thông thường. Người dùng không sở hữu chiếc vòng, mà "thuê" nó thông qua gói thành viên (subscription) trả phí hàng năm. Thiết bị sẽ ngừng hoạt động ngay khi hủy đăng ký. Hiện WHOOP có 3 gói: WHOOP One giá 199 USD/năm (khoảng 5,3 triệu đồng) với các tính năng cơ bản; WHOOP Peak giá 239 USD/năm (khoảng 6,3 triệu đồng), bổ sung pin sạc không dây và ước tính tuổi sinh học; cao nhất là WHOOP Life giá 359 USD/năm (khoảng 9,5 triệu đồng), đi kèm bản WHOOP MG đạt chuẩn y tế, có thể đo điện tâm đồ và huyết áp.

Việc ngày càng nhiều tuyển thủ VN chủ động bỏ tiền túi trang bị công nghệ theo dõi hồi phục cá nhân, bên cạnh hệ thống GPS đã quen thuộc nhiều năm qua, cho thấy tư duy khoa học và chuyên nghiệp hóa trong quá trình chuẩn bị của các cầu thủ đang ngày một được nâng cao.


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