Trợ lý HLV Argentina nhận sai vì ẩu đả sau chung kết, đối mặt án phạt nặng

Sau trận chung kết World Cup 2026, nơi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch, sân MetLife (New Jersey, Mỹ) đã chứng kiến khung cảnh hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả.

Theo nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc bắt đầu khi hậu vệ Nahuel Molina có va chạm với Rodri. Tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát khi Leandro Paredes bị ghi lại hình ảnh xô đẩy Eric Garcia và có hành động hướng về phía Gavi.

Trận chung kết World Cup 2026 dù kết thúc nhưng vẫn để lại nhiều tranh cãi khi cầu thủ 2 đội ẩu đả sau trận ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý hơn, một góc quay khác cho thấy trợ lý HLV Roberto Ayala cũng lao vào khu vực hỗn chiến và có va chạm với tiền vệ Dani Olmo. Hình ảnh này khiến cựu danh thủ Argentina trở thành tâm điểm chỉ trích và đối diện nguy cơ bị FIFA xử lý kỷ luật.

Roberto Ayala lên tiếng nhận sai, xin lỗi cầu thủ Tây Ban Nha

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Roberto Ayala đã công khai xin lỗi về hành động của mình, đồng thời thừa nhận bản thân để cảm xúc lấn át.

"Tất nhiên tôi xin lỗi. Với cương vị của mình, tôi không thể để cảm xúc hay những gì người khác nói ảnh hưởng đến hành động. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra", Ayala chia sẻ với truyền thông Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, cựu trung vệ từng khoác áo Valencia cũng phủ nhận việc tung cú đấm vào Dani Olmo như nhiều cáo buộc.

Ayala nói: "Đó giống một cú đẩy hơn là một cú đấm. Mọi chuyện xảy ra vì phản ứng trước những gì được nói ra, nhưng chỉ có vậy. Nếu gặp Dani Olmo, tôi chắc chắn sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ấy”.

Ông cũng khẳng định mục đích ban đầu chỉ là can ngăn cuộc ẩu đả đang diễn ra giữa cầu thủ hai đội. Trợ lý của HLV Lionel Scaloni thừa nhận: "Tôi nghĩ Argentina đã sai khi không giữ được bình tĩnh. Ý định của tôi là tách mọi người ra để ngăn sự việc leo thang. Nhưng đôi khi cảm xúc vượt quá giới hạn và đó không phải là lý do để bào chữa".

Trợ lý HLV Argentina vi phạm gì?

Theo Sportbible, Ủy ban kỷ luật FIFA cũng đã bắt đầu xem xét toàn bộ vụ việc sau chung kết World Cup 2026. Nếu bị xác định vi phạm Điều 13 của Bộ luật kỷ luật FIFA về "hành vi trái với chuẩn mực ứng xử" hoặc "làm tổn hại đến hình ảnh bóng đá và FIFA", Ayala cùng các cá nhân liên quan có thể nhận án phạt.

Ông Roberto Ayala (trái) thừa nhận các cầu thủ Argentina lẫn bản thân đã sai khi không giữ được độ lạnh cần thiết ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, Điều 14 của Bộ luật kỷ luật FIFA quy định những hành vi hành hung đối thủ hoặc người khác trên sân, bao gồm đấm, đá, thúc cùi chỏ hoặc các hành động bạo lực khác, có thể bị cấm tham gia tối thiểu 3 trận, tùy theo mức độ vi phạm.

Trong khi đó, cựu thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha Santiago Canizares cho rằng việc Ayala công khai nhận lỗi là tín hiệu tích cực. Canizares chia sẻ trên chương trình El Partidazo de COPE: "Ông ấy đã xin lỗi và thừa nhận mình sai. Khi một người đã nhận trách nhiệm, chúng ta cũng nên biết tha thứ".

Ngược lại, chuyên gia quyền anh Jaime Ugarte lại không đồng tình với cách giải thích của Ayala. Theo ông, đoạn video cho thấy trợ lý HLV Argentina thực sự đã có động tác vung tay về phía Dani Olmo, chỉ có điều cú đánh không trúng mục tiêu.

Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc, nhưng những hình ảnh sau trận chung kết World Cup 2026 tiếp tục gây tranh cãi và có thể khiến một số thành viên của đội tuyển Argentina phải nhận các án kỷ luật trong thời gian tới.