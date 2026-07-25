Người hùng World Cup của Cabo Verde, thủ môn Vozinha hết thất nghiệp: Điểm đến bất ngờ!

Vozinha liên tiếp bày tỏ gần đây rằng, mong ước của anh là sớm có CLB mới để đầu quân và tiếp tục thi đấu ít nhất trong 1 hay 2 mùa giải, dù đã ở độ tuổi 40.

Đã có nhiều tin đồn Vozinha đã được ông David Beckham và ban lãnh đạo của CLB Inter Miami xúc tiến đàm phán để chiêu mộ. Nhưng tất cả chỉ dừng ở tin đồn, dù chính Vozinha xác nhận, nếu có cơ hội anh sẽ rất vui, thậm chí là mơ ước nếu được sát cánh thi đấu cùng danh thủ Messi ở đội bóng này.

Vozinha đã hết cảnh thất nghiệp, khi quyết định chọn gia nhập CLB Colo Colo tại Chile Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, những bước đi thiết thực nhất lại đến từ một CLB đầy bất ngờ, Colo Colo tại Chile.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, Colo Colo đã đạt thỏa thuận với đại diện của thủ môn Vozinha trong thời điểm diễn ra World Cup 2026. Nhưng sau đó thương vụ có khả năng bị đổ bể, vì đội bóng Chile này muốn chuyển hướng tìm kiếm một thủ môn trẻ hơn.

Mặc dù vậy, gần đây tình thế đã thay đổi, khi Chủ tịch CLB Colo Colo, ông Anibal Mosa đã quyết định quay lại đàm phán để chiêu mộ Vozinha.

Một chương mới đã bắt đầu với Vozinha

Ngày 25.7, Fabrizio Romano thông báo: "Vozinha đến Colo Colo, sắp rồi! Thỏa thuận miệng đã được cam kết với thủ môn người Cabo Verde. Các giấy tờ vẫn chưa được ký, có khả năng sẽ diễn ra vào cuối tuần này và sau đó là thời gian để đi kiểm tra y tế. Vozinha, sẵn sàng cho chương mới ở Chile".

Cùng thời điểm, CLB Colo Colo cũng xác nhận tin tức này thành sự thật, và chỉ chờ ngày công bố chính thức. "Chào mừng đến sân vận động Monumental (sân nhà của Colo Colo), chúng tôi đang chờ đợi bạn", kèm bức ảnh mái tóc đặc trưng của thủ môn Vozinha.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Vozinha, và cậu ấy sẽ gia nhập đội trong những ngày tới. Mọi thứ đã được thống nhất", Chủ tịch của Colo Colo, ông Anibal Mosa cho biết qua cuộc phỏng vấn với đài ADN Radio Chile ngày 25.7, để xác nhận thương vụ chuyển nhượng đã hoàn tất.

Messi và thủ môn Vozinha của Cabo Verde sau trận đấu tại World Cup 2026. Vozinha đã cứu thua đến 18 cơ hội tại World Cup 2026, trong đó có đến 8 cơ hội ở trận gặp Argentina

Ảnh: Reuters

Trước World Cup 2026, Vozinha từ một cầu thủ tương đối vô danh và thi đấu ở giải hạng hai Bồ Đào Nha. Nhưng nhờ màn trình diễn trên sân khấu bóng đá thế giới đã đưa thủ môn 40 tuổi này bước ra ánh sáng. Vozinha đã có đến 18 pha cứu thua ngoạn mục tại World Cup 2026, trong đó có đến 8 pha cứu thua ở trận gặp đội tuyển Argentina của Messi ở vòng 32 đội.

Vozinha giúp đội tuyển Cabo Verde làm nên điều khó tin nhất khi cầm chân cả đội vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha (hòa 0-0) ở trận ra quân. Họ tiến vào vòng 32 đội, chỉ chịu dừng bước trước Argentina của Messi sau 120 phút thi đấu rực lửa, khiến đội bóng lừng danh này phải mướt mồ hôi mới thắng với tỷ số sít sao 3-2 sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Việc được CLB Colo Colo tại Chile ký hợp đồng để tiếp tục thi đấu, là phần thưởng rất xứng đáng của Vozinha sau chiến dịch World Cup tuyệt vời.

Colo Colo là đội bóng danh tiếng của Chile và khu vực Nam Mỹ, với 34 lần vô địch giải Primera Division (VĐQG Chile) và vô địch cả 3 giải cúp hàng đầu Nam Mỹ là Copa Libertadores (tương tự như Champions League ở châu Âu), Recopa Sudamericana và Copa Interamericana.