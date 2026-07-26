Cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc, Hoàng Hên cạnh tranh chân sút Thái

Trong trận thắng 7-0 của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. Chân sút của CLB Công an Hà Nội đang là người ghi nhiều bàn nhất giải. Ngoài ra, anh còn đóng góp 1 kiến tạo.

Xếp ngay sau Đình Bắc là Đỗ Hoàng Hên. Anh lập một cú đúp trong hiệp 1 trận gặp Timor Leste và đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.

Đình Bắc, Hoàng Hên chia nhau 2 vị trí dẫn đầu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuân Son nỗ lực bám đuổi 2 đồng đội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kakana Khamyok của đội tuyển Thái Lan cũng có cùng 2 bàn như Hoàng Hên. Cú đúp của chân sút trẻ giúp "Voi chiến" đánh bại Lào 5-0, vươn lên ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, Paulo Josue ghi 2 bàn, giúp Malaysia thắng ngược Myanmar 2-1 để xếp nhì bảng B.

Một số cái tên đáng gờm cũng dần "nóng máy" là Nguyễn Xuân Son (đội tuyển Việt Nam, 1 bàn), Yotsakorn Burapha, Terasak Poeiphimai (Thái Lan, 1 bàn). Với Son, anh có cơ hội cải thiện thành tích khi đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là Singapore, đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chạm trán ở bán kết ASEAN Cup 2024. Khi đó, tiền đạo của CLB Nam Định đã ghi 3 bàn sau 2 lượt trận.

Những tiền đạo đang xếp đầu danh sách Vua phá lưới đều thuộc các đội bóng thuộc nhóm ứng cử viên vô địch. Chưa có chân sút nào của Indonesia xuất hiện do đội bóng xứ vạn đảo được nghỉ ở lượt đầu tiên. Các học trò của HLV John Herdman sẽ bắt đầu nhảy vào cuộc đua này vào ngày 27.7 khi Indonesia chạm trán Campuchia trên sân nhà Pakansari.



