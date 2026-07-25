Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0

Ở trận đấu tiếp theo, Xuân Son và các đồng đội sẽ chạm trán Singapore. Đây là "con mồi" ưa thích của tiền đạo số 12. Ở 2 trận bán kết AFF Cup 2024, anh ghi 3 bàn vào lưới Singapore, giúp đội tuyển Việt Nam vào chung kết