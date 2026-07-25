Thể thao Bóng đá Việt Nam Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0 Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 25/07/2026 01:45 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Tối 25.7, Nguyễn Xuân Son đã thể hiện tinh thần đồng đội cực cao, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam thắng 7-0 trong trận mở màn ASEAN Cup 2026. Ở trận đấu này, Xuân Son được xếp đá chính, chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt NamẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGXuân Son là trung tâm của những đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh không phải là người lập công đầu tiênẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGXuân Son chứng kiến lần lượt Hoàng Hên, Đình Bắc lập cú đúpẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGVới cá tính của tiền đạo cắm số 1 Việt Nam, chắc hẳn Xuân Son sẽ rất nôn nóng, khát khao ghi bàn khi 2 đối tác tỏa sáng nhưng anh vẫn hồ hởi chúc mừng đồng độiẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGPhải đến phút 45+1, Xuân Son mới điền tên mình lên bảng điện tử. Anh lao vào dứt điểm cận thành sau đường tạt bóng chính xác của Nguyễn Văn VĩẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGĐây cũng là bàn thắng duy nhất của Xuân Son ở trận đấu nàyẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGỞ những phút còn lại, Xuân Son chơi xông xáo, khiến hàng thủ Timor Leste vất vả nhờ sức mạnh thể chất vượt trộiẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGXuân Son còn rất đồng đội khi nhường cho Đình Bắc lập hat-trick. Sau đường chuyền thuận lợi từ cánh trái, khung thành Timor Leste đã mở toang và chân sút của CLB Nam Định đã chủ động dừng lạiẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGỞ trận đấu tiếp theo, Xuân Son và các đồng đội sẽ chạm trán Singapore. Đây là "con mồi" ưa thích của tiền đạo số 12. Ở 2 trận bán kết AFF Cup 2024, anh ghi 3 bàn vào lưới Singapore, giúp đội tuyển Việt Nam vào chung kếtẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG Tin liên quan Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0: Đấu Singapore ngày nào? Trên sân Chonburi (Thái Lan) vào tối 24.7, đội tuyển Việt Nam đã có màn ra quân tưng bừng trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026 trước Timor Leste. Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam chiếm ngôi đầu, Singapore cũng 3 điểm nhưng… HLV Timor Leste bất lực: 'Đội tuyển Việt Nam quá mạnh, cầu thủ rất giỏi’ Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đội tuyển Việt Nam Xuân Son ASEAN Cup 2026 Đình Bắc Hoàng Hên
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