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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Tối 25.7, Nguyễn Xuân Son đã thể hiện tinh thần đồng đội cực cao, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam thắng 7-0 trong trận mở màn ASEAN Cup 2026.
Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 1.

Ở trận đấu này, Xuân Son được xếp đá chính, chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 2.

Xuân Son là trung tâm của những đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh không phải là người lập công đầu tiên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 3.

Xuân Son chứng kiến lần lượt Hoàng Hên, Đình Bắc lập cú đúp

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 4.

Với cá tính của tiền đạo cắm số 1 Việt Nam, chắc hẳn Xuân Son sẽ rất nôn nóng, khát khao ghi bàn khi 2 đối tác tỏa sáng nhưng anh vẫn hồ hởi chúc mừng đồng đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 5.

Phải đến phút 45+1, Xuân Son mới điền tên mình lên bảng điện tử. Anh lao vào dứt điểm cận thành sau đường tạt bóng chính xác của Nguyễn Văn Vĩ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 6.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của Xuân Son ở trận đấu này

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 7.

Ở những phút còn lại, Xuân Son chơi xông xáo, khiến hàng thủ Timor Leste vất vả nhờ sức mạnh thể chất vượt trội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 8.

Xuân Son còn rất đồng đội khi nhường cho Đình Bắc lập hat-trick. Sau đường chuyền thuận lợi từ cánh trái, khung thành Timor Leste đã mở toang và chân sút của CLB Nam Định đã chủ động dừng lại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hình ảnh ít người chú ý của Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0- Ảnh 9.

Ở trận đấu tiếp theo, Xuân Son và các đồng đội sẽ chạm trán Singapore. Đây là "con mồi" ưa thích của tiền đạo số 12. Ở 2 trận bán kết AFF Cup 2024, anh ghi 3 bàn vào lưới Singapore, giúp đội tuyển Việt Nam vào chung kết

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

 

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