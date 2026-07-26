Xác định 2 cặp bán kết giải U.17 quốc gia 2026: Bất ngờ thú vị

Ở vòng tứ kết vừa kết thúc, U.17 Hà Nội thể hiện được bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch khi đánh bại U.17 PVF-CAND với tỷ số 1-0. Nguyễn Khắc Minh Đức là người tỏa sáng với pha đánh đầu từ quả đá phạt góc của đồng đội vào phút 60, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U.17 Hà Nội (trái) vào bán kết giải U.17 quốc gia sau chiến thắng sít sao trước U.17 PVF-CAND ẢNH: VFF

Đối thủ của U.17 Hà Nội ở bán kết là đội U.17 PVF. Ở tứ kết, U.17 PVF giành chiến thắng ngoạn mục trước U.17 SLNA. Để đội bóng xứ Nghệ mở tỷ số ở phút 76 do công của Việt Duy nhưng nỗ lực giúp U.17 PVF có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3 với pha đánh đầu của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Bất phân thắng bại, 2 đội phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu và U.17 PVF giành chiến thắng với tỷ số 4-2, đoạt vé vào bán kết.

Trước đó, U.17 Đà Nẵng có màn lội ngược dòng kịch tính trước U.17 TP.HCM với tỷ số 4-3, trong đó Đình Giang lập cú hat-trick ấn tượng góp công lớn mang về tấm vé vào bán kết cho đội bóng sông Hàn. Đối thủ của U.17 Đà Nẵng ở bán kết là U.17 Huế. Đội bóng cố đô tạo bất ngờ khi cầm chân được U.17 Thể Công Viettel sau 90 phút với tỷ số 1-1. Vào loạt đá luân lưu cân não, U.17 Huế tiếp tục thăng hoa, giành chiến thắng "nghẹt thở" 6-5, vượt qua U.17 Thể Công Viettel để có mặt ở bán kết.

Niềm vui của U.17 PVF sau chiến thắng trước U.17 SLNA, giành quyền vào bán kết giải U.17 quốc gia ẢNH: VFF

2 cặp đấu bán kết giải U.17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ sẽ diễn ra vào ngày mai trên sân Pleiku. Ở trận bán kết lúc 14 giờ, U.17 Huế gặp U.17 Đà Nẵng còn trận bán kết 2 lúc 16 giờ 30 U.17 Hà Nội gặp U.17 PVF.

Kết quả, lịch thi đấu giải U.17 quốc gia 2026:



