Trận Việt Nam đấu Singapore có VAR nhưng tổ trọng tài VAR lại không đến Việt Nam, tại sao?

Tổ trọng tài Nhật Bản và Thái Lan điều hành trận Việt Nam đấu Singapore

Như Thanh Niên đã đưa tin, trọng tài chính là ông Hiroki Kasahara (Nhật Bản), hai trợ lý là Michiyama Satoshi (Nhật Bản) và Rawut Nakarit (Thái Lan), trọng tài thứ tư là Wiwat Jumpaoon (Thái Lan). Trong khi đó, bà Vũ Thị Trang (Việt Nam) đảm nhiệm vai trò VAR Technology Officer, cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống VAR.

Điểm đáng chú ý tại ASEAN Cup 2026 là cách vận hành công nghệ VAR hoàn toàn khác so với nhiều giải đấu quốc tế và các giải V-League. Thay vì lắp đặt một phòng VAR (VOR - Video Operation Room) riêng tại từng sân vận động, AFF xây dựng một Trung tâm điều hành VAR tập trung (Centralized VAR Hub) đặt tại Thái Lan.

Các sân vận động chỉ đặt màn hình VAR ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo mô hình này, toàn bộ tín hiệu hình ảnh từ các sân thi đấu ở ASEAN Cup 2026 sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm nói trên. Đội ngũ trọng tài VAR sẽ làm việc tại đây để hỗ trợ trọng tài chính ở tất cả các trận đấu của giải, bất kể trận đấu diễn ra tại Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia hay các quốc gia khác.

Mô hình "tổng hành dinh VAR" giúp AFF thống nhất quy trình điều hành, sử dụng chung hệ thống thiết bị đạt chuẩn và giảm đáng kể chi phí triển khai khi giải đấu diễn ra trên nhiều quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên ASEAN Cup áp dụng hình thức điều hành VAR tập trung trên quy mô toàn giải.

VAR được vận hành thế nào?

Ở trận Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, tổ trọng tài trên sân vẫn do ông Hiroki Kasahara điều hành, trong khi các tình huống cần xem xét bằng video sẽ được xử lý thông qua Trung tâm VAR tại Thái Lan. Bà Vũ Thị Trang là cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm bảo đảm hệ thống VAR hoạt động thông suốt, kết nối ổn định giữa sân Mỹ Đình và trung tâm điều hành.

Việc áp dụng mô hình VAR tập trung được kỳ vọng sẽ nâng cao tính chính xác trong các quyết định trọng tài, đồng thời bảo đảm chất lượng điều hành đồng đều ở tất cả các trận đấu tại ASEAN Cup 2026.