Đội tuyển Việt Nam còn chưa tung ‘tuyệt chiêu’, muốn ‘giấu bài’ hay dụng ý của thầy Kim?

Các chuyên gia đá phạt đang tạm "im tiếng"

Đội tuyển Việt Nam chưa để lại dấu ấn ở các tình huống định trong trận thắng Timor Leste nói trên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Đầu tiên, có thể các cầu thủ Việt Nam chưa đạt phong độ cao trong những tình huống cố định. Nguyên nhân khác, đó là các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik chưa chú tâm khai thác các tình huống cố định này, khi đối đầu với Timor Leste.

Hoàng Đức (14) có khả năng đá phạt rất tốt Ảnh: VFF

Timor Leste quá yếu, thực tế cho thấy, đội tuyển Việt Nam chưa cần sử dụng hết các "tuyệt chiêu", vẫn dễ dàng ghi đến 7 bàn vào lưới đối phương. Đấy chính là lý do để tin rằng đội tuyển Việt Nam vẫn để dành tuyệt chiêu đá phạt, cho các trận đấu quan trọng hơn, thuộc giai đoạn quan trọng hơn mà chúng ta sẽ đối diện trong những ngày tới tại ASEAN Cup 2026.

Trong đội tuyển Việt Nam hiện nay có rất nhiều cầu thủ đá phạt tốt. Về khả năng đá phạt trực tiếp, có thể ghi bàn từ những tình huống cố định trực diện với khung thành đối phương, trong tay HLV Kim Sang-sik có Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc có khả năng thực hiện rất tốt.

Đa dạng các phương án tấn công "bóng chết"

Điểm đáng chú ý ở đây là đội tuyển Việt Nam có nhiều chuyên gia đá phạt khác nhau, có thể thực hiện những tình huống đá phạt tốt ở các góc độ khác nhau. Ví dụ như các tình huống đá phạt trực tiếp chếch về bên phải cầu môn, sẽ do những cầu thủ thuận chân trái như Quang Hải, Hoàng Đức thực hiện. Còn với những pha đá phạt lệch sang phía trái khung thành, những cầu thủ thuận chân phải như Đình Bắc, Hoàng Hên sẽ là những người đảm nhận trọng trách thực hiện.

Quang Hải từng ghi rất nhiều bàn thắng đẹp từ các pha sút phạt Ảnh: VFF

Với các pha đá phạt từ xa, đá phạt góc, treo bóng vào khu vực cấm địa của đối thủ, cho đồng đội tranh bóng bổng và dứt điểm, đội tuyển Việt Nam có thêm Trương Tiến Anh và Phan Tuấn Tài có khả năng chuyền bóng tốt từ các tình huống cố định.

Trong khi đó, phía bên trong vùng cấm địa của đối phương, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik có khá nhiều cầu thủ cao lớn, giỏi tham gia tấn công khi chúng ta được thực hiện các pha đá phạt, sẵn sàng đón những đường chuyền của Tiến Anh hay Tuấn Tài, rồi đánh đầu uy hiếp khung thành đối phương. Số này có thể kể đến Nguyễn Xuân Son (1,86 m), Nguyễn Tài Lộc (1,88 m), Đỗ Hoàng Hên (1,82 m), Đoàn Văn Hậu, (1,86 m), Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m), Nguyễn Thành Chung (1,82 m), Đinh Quang Kiệt (1,95 m).

Đoàn Văn Hậu (5) cao lớn, giỏi chơi bóng bổng Ảnh: VFF

Với chừng đó nhân sự, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều phương án tấn công trong các tình huống cố định. Khi cần thiết, khi thật sự gặp bế tắc trong các pha tấn công "bóng sống", HLV Kim Sang-sik sẽ hướng các học trò đến việc khai thác những tình huống "bóng chết". Khi đó, có lẽ người hâm mộ trong nước sẽ được chứng kiến sự lợi hại của đội tuyển Việt Nam khi đứng trước các pha đá phạt tại ASEAN Cup 2026.