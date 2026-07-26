Lộ diện trọng tài Nhật Bản bắt trận Việt Nam - Singapore: Vua thẻ đỏ, từng gây tranh cãi

Trọng tài từng bắt U.17 World Cup

Hiroki Kasahara là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản hiện tại. Tính riêng ở các giải đấu quốc tế do AFC và FIFA phân công, ông đã điều hành 89 trận, trung bình rút 2,54 thẻ vàng và 0,07 thẻ đỏ mỗi trận, cùng 36 lần đưa ra quyết định phạt đền.

Ở cấp độ trong nước, ông Kasahara là một trong những "vua áo đen" kỳ cựu của J- League 1 - giải vô địch quốc gia Nhật Bản, với 110 trận đã cầm còi, rút 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ và 33 lần thổi phạt đền.

Ở đấu trường châu lục, ông từng làm nhiệm vụ tại AFC Champions League (2 trận), U.20 AFC Asian Cup (3 trận) và AFC Challenge League (1 trận). Với bóng đá Đông Nam Á, đây là lần thứ 4 ông được phân công tại một kỳ ASEAN Cup, trong khi ở cấp độ trẻ thế giới, ông cũng từng góp mặt tại U.17 World Cup với 3 trận cầm còi.





Ông Kasahara từng là "cái gai trong mắt" của CĐV Indonesia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từng gây tranh cãi

Tại lượt trận thứ 2 bảng B ASEAN Cup 2024, diễn ra tối 12.12.2024, ông là người cầm còi chính trong trận hòa gây sốc 3-3 giữa Indonesia và Lào. Sau trận đấu, CNN Indonesia đã có bài phân tích chỉ ra ít nhất 2 quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài, cho rằng đây là nguyên nhân khiến đội nhà mất 2 điểm.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở bàn gỡ hòa 3-3 của Lào tại phút 77. Theo phân tích của CNN Indonesia, trước khi thực hiện đường chuyền kiến tạo cho Phanthavong lập công, Damoth Thongkhamsavath của Lào đã đưa bóng vượt ra ngoài vạch vôi trong một pha tranh chấp tay đôi ở vòng cấm. Dù vậy, tổ trọng tài vẫn để trận đấu tiếp diễn và công nhận bàn thắng.

Tranh cãi thứ hai đến ở những phút bù giờ, khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Asnawi Mangkualam có tình huống đột phá trong vòng cấm và bị hậu vệ Lào Sengdaovy Hanthavong phạm lỗi khá rõ ràng, nhưng ông Kasahara vẫn xua tay ra hiệu trận đấu tiếp tục, không cho Indonesia hưởng quả phạt đền.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore, những người đồng hành cùng ông Kasahara sẽ là Michiyama Satoshi (trợ lý trọng tài, Nhật Bản), Rawut Nakarit (trợ lý trọng tài, Thái Lan) và Wiwat Jumpaaon (trọng tài thứ 4, Thái Lan).