Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026: Khung giờ ‘hỗn loạn’, chưa có đơn vị nào phát trực tiếp

U.23 Việt Nam gặp U.23 Philippines ở trận ra quân

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U.23 Uzbekistan, U.23 Philippines và U.23 Kuwait. So với kỳ ASIAD trước, đây được đánh giá là bảng đấu thuận lợi hơn với đại diện Việt Nam.

Theo lịch thi đấu dự kiến, U.23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.23 Philippines vào ngày 15.9 (21 giờ), sau đó lần lượt đối đầu U.23 Kuwait vào ngày 18.9 (17 giờ 30) và U.23 Uzbekistan vào ngày 22.9 (16 giờ).

Ở môn bóng đá nam, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, khởi tranh từ ngày 24.9. Các trận bán kết diễn ra ngày 30.9, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức vào ngày 3.10.

U.23 Việt Nam giành hạng 3 giải U.23 châu Á 2026 giúp đội tuyển Olympic có tư cách hạt giống số 1 tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong số các đối thủ cùng bảng, U.23 Uzbekistan được đánh giá là thử thách lớn nhất. Đội bóng Trung Á nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm hàng đầu châu Á ở các cấp độ trẻ, với lối chơi giàu kỹ thuật, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Trong khi đó, U.23 Philippines và U.23 Kuwait được xem là những đối thủ vừa sức hơn. Nếu thi đấu đúng phong độ và giành kết quả thuận lợi ở 2 lượt trận đầu tiên, U.23 Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh một trong 2 vị trí dẫn đầu bảng để góp mặt ở vòng tứ kết.

Chưa đơn vị nào ở Việt Nam công bố bản quyền phát sóng

Tại ASIAD 2026, HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt U.23 Việt Nam do cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch hiện nay, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo U.23 Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Việc hai giải đấu diễn ra gần như cùng thời điểm khiến bóng đá Việt Nam phải phân chia lực lượng ban huấn luyện. Đây cũng sẽ là cơ hội để quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tiếp tục làm việc với lứa cầu thủ trẻ, sau thời gian đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình hoặc nền tảng số nào tại Việt Nam chính thức thông báo sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2026. Vì vậy, người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ những thông tin tiếp theo để biết có thể theo dõi trực tiếp hành trình của U.23 Việt Nam trên các kênh truyền hình hoặc nền tảng số nào.