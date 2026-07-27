U.23 Việt Nam vượt khó trước ASIAD 20

B ÀI TOÁN NAN GIẢI

Vì HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển VN tham dự ASEAN Cup và sau đó là FIFA ASEAN Cup nên đội U.23 VN tạm giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. U.23 VN sẽ có đợt tập trung thứ 2 trong năm 2026 từ ngày 29.7 - 6.8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN (Hà Nội), với mục tiêu chinh phục ASIAD 20.

U.23 VN nhiều triển vọng sẽ thi đấu tốt tại ASIAD sắp tới Ảnh: Ted Trần

Theo kế hoạch ban đầu, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Kim Sang-sik muốn tạo cơ hội cho lứa U.21 tham dự ASIAD 20 để các cầu thủ trẻ được cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia năm 2027. Tuy nhiên, nhìn từ màn trình diễn chưa được thuyết phục của đội U.21 VN tại giải giao hữu Trung Quốc - CFA Team China 2026 vào tháng 3, VFF đã buộc phải điều chỉnh chiến lược. Tuy nhiên HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đang phải đối mặt với 3 khó khăn rất lớn về mặt nhân sự. Thứ nhất, không thể có được những cầu thủ tốt nhất của lứa U.23 VN như Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, Ngọc Mỹ vì những tài năng này được ưu tiên cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi hai nhân tố giỏi về chuyên môn là Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào đều dính chấn thương. Chưa kể nhiều CLB không sẵn sàng nhả quân. CLB Công an Hà Nội cần Lý Đức, Minh Phúc cho trận play-off AFC Champions League Elite vào ngày 11.8, trong khi Phạm Đình Hải, Nguyễn Anh Tiệp và Lê Văn Hà cùng CLB Hà Nội tập huấn tại Thái Lan, chuẩn bị cho V-League.

T ÍNH TOÁN NHÂN SỰ HỢP LÝ

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo từ xa của HLV Kim Sang-sik, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đang có những tính toán hợp lý để U.23 VN có được lực lượng mạnh, đủ sức chiến đấu tại sân chơi lớn như ASIAD. Dự kiến sẽ có 30 cầu thủ được triệu tập, với một nửa là những người hùng vừa giành HCĐ giải U.23 châu Á 2026, còn lại là lứa U.21. Lực lượng này còn để phục vụ mục tiêu dài hơi là SEA Games 34 và VCK U.23 châu Á 2028 (cũng là vòng loại Olympic Los Angeles 2028).

Các gương mặt U.21 đáng chú ý có thủ môn Cao Văn Bình và các cầu thủ Lê Nguyên Hoàng, Long Vũ (SLNA); Bảo Long (PVF-CAND); Đăng Dương, Công Phương (Thể Công Viettel); Văn Thuận, Lê Phát (Ninh Bình FC)… PVF-CAND dự kiến sẽ cung cấp 7 cầu thủ cho đợt tập trung lần này gồm Quốc Toản, Thắng Long, Bảo Long, Hoàng Anh, Xuân Bắc, Anh Quân và Thanh Nhàn. Thể Công Viettel cũng có 7 cái tên được gọi gồm Mạnh Hưng, Hoàng Khanh, Đức Duy, Công Phương, Tuấn Phong, Quốc Anh và Đăng Dương (được gọi bổ sung thay cho Vĩ Hào bị đau)…

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Đây là lần hội quân rất quan trọng để các cầu thủ cũ và mới làm quen với nhau, tạo sự kết dính trong sinh hoạt và chiến thuật cũng như rèn được tâm lý tự tin. 8 ngày tập luyện quả thật có hơi ít, nhưng BHL sẽ tận dụng tối đa để tạo ra mối liên kết giữa các vị trí, tạo nền tảng cho ASIAD 20 vào tháng 9".

Ở đợt tập trung này, HLV Thạch Bảo Khanh - cựu thuyền trưởng CLB Thể Công Viettel, sẽ được bổ sung vào thành phần BHL. Theo kết quả bốc thăm, U.23 VN nằm chung bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là cạnh tranh ngôi đầu với U.23 Uzbekistan khi 2 đối thủ còn lại là Philippines và Kuwait đều vừa sức.