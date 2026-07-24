U.23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 20

N HIỆM VỤ TRONG TẦM TAY

Theo kết quả bốc thăm ngày 23.7, đội U.23 VN nằm ở bảng C ASIAD 20, cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. So với 4 năm trước, khi bóng đá trẻ VN phải gặp Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ, thử thách trước mắt dường như nhẹ nhàng hơn.

U.23 VN đủ sức tiến xa tại ASIAD 20 Ảnh: TED TRẦN TV

U.23 Uzbekistan hiển nhiên vẫn là "núi lớn". Dù mới một lần vô địch ASIAD (1994) và một lần về ba (2022), nhưng câu chuyện của Uzbekistan chỉ là có dồn sức nghiêm túc cho sân chơi này hay không. Một thập niên qua, đại diện Trung Á cùng Nhật Bản thống trị các giải trẻ châu Á, với các chức vô địch hoặc á quân trải dài từ U.23, U.20 đến U.17. Các đội tuyển trẻ VN không lạ lẫm Uzbekistan. Gần nhất vào năm 2024, U.23 VN thua 0-3 trước U.23 Uzbekistan ở vòng bảng U.23 châu Á. Trước đó 1 năm, U.17 VN thua 0-1 trước U.17 Uzbekistan cũng tại VCK châu Á. Hay vào năm 2018, U.23 VN bại trận bởi bàn thua ở giây cuối trong màn rượt đuổi tại Thường Châu.

Thành công của bóng đá trẻ Uzbekistan được tạo nên từ triết lý đồng nhất: kiểm soát bóng chặt chẽ, ban bật nhuần nhuyễn nhờ cự ly đội hình khoa học, cùng hàng tấn công pha trộn giữa kỹ thuật cá nhân và kỷ luật vị trí. 2 năm trước, Uzbekistan chỉ thua Tây Ban Nha với cách biệt tối thiểu (1-2) tại Olympic Paris, nơi đại diện châu Á đã phòng ngự kín kẽ và phản công tốt, khiến nhà vô địch Thế vận hội chật vật.

Tuy nhiên, U.23 VN không cần nghĩ tới chuyện phải thắng U.23 Uzbekistan. Bởi nếu giải quyết tốt hai đối thủ trẻ Kuwait và Philippines, cửa vào tứ kết sẽ mở toang. Kuwait từng là thế lực tại bóng đá nam ASIAD, với 2 HCB (1982, 1988), 2 HCĐ (1986, 1994), nhưng đại diện Tây Á từ lâu không còn mạnh ở bóng đá trẻ. Việc lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 có thể là cú hích để Kuwait vươn lên, tuy nhiên, với kinh nghiệm dày hơn, U.23 VN vẫn chiếm ưu thế. 2 năm trước, cú đúp của Bùi Vĩ Hào giúp VN hạ Kuwait 3-1 ở lượt ra quân vòng bảng châu Á. Trong khi đó, U.23 Philippines đã quen thuộc với VN ở giải trẻ Đông Nam Á. Đá đúng sức, 3 điểm trong tầm tay Xuân Bắc cùng đồng đội.

U.23 VN ra quân gặp U.23 Philippines ngày 15.9, so tài U.23 Kuwait ngày 18.9 và đối đầu U.23 Uzbekistan ngày 22.9. Nếu thắng hai trận đầu, 90% VN đi tiếp sớm một lượt. Ở môn bóng đá nam, các đội nhất và nhì mỗi bảng (tổng 4 bảng) có vé vào tứ kết. Tại ASIAD 20, HLV Kim Sang-sik không nắm đội do bận tập trung dẫn dắt đội tuyển VN đá FIFA ASEAN Cup. Ghế huấn luyện nhiều khả năng thuộc về quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

T HỬ THÁCH CHO HLV H OÀNG V ĂN P HÚC

Đội tuyển nữ VN nằm ở bảng A với chủ nhà Nhật Bản, cùng Đài Loan, Thái Lan tại ASIAD 20. Có 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Vé tứ kết trao cho các đội nhất nhì mỗi bảng, cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Nhìn chung, đây là bảng đấu vừa sức với đội tuyển nữ VN. Ngoại trừ Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội, cả Thái Lan và Đài Loan đều ngang tầm thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Nữ VN thua 0-1 trước Đài Loan ở Asian Cup 2026, còn trước đó 4 năm, Huỳnh Như cùng đồng đội thắng đối thủ ở vòng play-off thứ hai với tỷ số 2-1 để đoạt tấm vé lịch sử đi World Cup.

Đội tuyển nữ VN cũng thường xuyên thắng Thái Lan tại giải Đông Nam Á từ năm 2019 đến nay, từ AFF Cup đến SEA Games. Bóng đá nữ xứ chùa vàng đang thanh lọc lực lượng bằng chính sách trẻ hóa, nên chưa lấy lại vị thế thống trị trước đây. Nữ Đài Loan lại trông cậy ở lực lượng kinh nghiệm, cùng lối đá phản công giàu thể lực và tốc độ. Đội tuyển nữ VN sẽ thắng nếu chơi đúng sức, nhưng vấn đề ở chỗ: đội bóng của ông Phúc cũng đang chuyển giao, khi các trụ cột hầu hết xuống phong độ, còn lớp trẻ chưa bật lên.

ASIAD 20 không chỉ là giải đầu tiên sau kỷ nguyên thành công của HLV Mai Đức Chung, mà còn mang đến lời giải cho câu chuyện: bóng đá nữ VN đang ở đâu, cần cải tổ những gì để xây dựng chu kỳ vinh quang mới.