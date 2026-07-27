Nhận định, dự đoán tỷ số Singapore - Timor Leste: 'Những chú sư tử' gầm vang

Khó cản đội tuyển Singapore giành thêm chiến thắng ở ASEAN Cup

Ở trận ra quân tại bảng A của ASEAN Cup 2026, đội tuyển Singapore giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia. Đó là chiến thắng chật vật của đội bóng có biệt danh những chú sư tử nhờ bàn thắng muộn ở phút bù giờ 90+11 của Ilhan.

Timor Leste (phải) khó làm nên chuyện khi làm khách tại sân Jalan Besar, chạm trán với đội tuyển Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó Timor Leste thất thủ 0-7 trước đội tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu đội đương kim vô địch khẳng định sức mạnh vượt trội, trong đó Nguyễn Đình Bắc rực sáng với cú hat-trick. Đội Timor Leste chỉ biết co cụm phòng ngự nhưng vẫn không đánh chặn được hàng tấn công quá mạnh của đội tuyển Việt Nam với những Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải...

Sở hữu đội hình có 13 tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Bồ Đào Nha, Úc... nhưng chất lượng chuyên môn của dàn tuyển thủ Timor Leste chỉ có hạn. Sự gắn kết lối chơi cùng khả năng phòng thủ là điểm trừ của Timor Leste. Đó cũng là lý do họ triển khai tấn công thiếu mạch lạc và để nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên việc chạm trán với Singapore không sở hữu sức mạnh "công thủ toàn diện" như đội tuyển Việt Nam là cơ hội để Timor Leste tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Sức ép tấn công của Singapore cũng không lớn như cách Việt Nam tạo ra ở trận trước nên hàng phòng thủ Timor Leste cũng "dễ thở" hơn.

Với đội tuyển Singapore, sau khi giành trọn 3 điểm ở trận ra quân, họ trở về sân nhà với niềm tin và khát khao chiến thắng trước Timor Leste nhằm chiếm ngôi đầu bảng B từ đội tuyển Việt Nam. Không còn sức mạnh của đội bóng từng 4 lần đăng quang ở ASEAN Cup nhưng đội tuyển Singapore vẫn có dàn cầu thủ có nền tảng thể lực, thể hình tốt. Sân nhà Jalan Besar cũng là điểm tựa để các tuyển thủ Singapore chơi tốt hơn so với trận ra quân.

HLV Gavin Lee thừa nhận ở trận đấu với Campuchia, khả năng phòng ngự của đội tuyển Singapore chưa tốt, để lộ nhiều khoảng trống tạo cơ hội cho đối thủ khai thác. Vì thế ngoài cân chỉnh hàng tấn công, đội tuyển Singapore cũng phải điều chỉnh ở khả năng phòng ngự, tránh để thủng lưới.

Trong 3 lần đối đầu với Timor Leste, đội tuyển Singapore toàn thắng. Ở cuộc chạm trán gần nhất vào tháng 12.2024, "những chú sư tử" đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Tiếp đến là chiến thắng 2-0 vào tháng 12.2021 và 6-1 vào tháng 11.2018. Phong độ của đội tuyển Singapore cũng tốt hơn khi thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất còn Timor Leste thắng 2, thua 3.

Dự đoán tỷ số: Singapore thắng Timor Leste 3-1.

Đội hình ra sân dự kiến:

+Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Tan Han Wei, Nakamura, Shahiran, Syahin, Stewart, Anuar, Fandi Ilhan

+Timor Leste: Dylan Jose Niski, Tomas Silva, Anizo Correia, Joao BVarudo, Luis Figo, Claudio Gomes, Joao Rangel, Zenivio Mota, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Oatnasio Da Silva.