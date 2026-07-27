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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan bị chính ‘người nhà’ trách cứ, liệu có mạnh hơn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
2 trong số 3 ứng cử viên vô địch hàng đầu của ASEAN Cup 2026 là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã ra quân và đều có chiến thắng đậm. Tuy nhiên, sự thể hiện của 2 đội này chưa hẳn đã giống nhau.

Đội tuyển Thái Lan kém về thể lực? 

Đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Timor Leste 7-0, trong ngày thi đấu đầu tiên của ASEAN Cup 2026 hôm 24.7, tại bảng A. Sau đó 1 ngày, Thái Lan thắng đậm đội tuyển Lào 5-0 tại bảng B. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tạm thời dẫn đầu 2 bảng đấu.

Đội tuyển Thái Lan bị chính ‘người nhà’ trách cứ, liệu có mạnh hơn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup? - Ảnh 1.

Thái Lan bị chê thể lực kém

Ảnh: FAT

Tuy nhiên, chính đội tuyển Thái Lan lại đang chịu sự chỉ trích của "người nhà" sau trận đấu với đội tuyển Lào. Cựu danh thủ Sarayut Chaikamdee phát biểu: "Nhược điểm của các cầu thủ Thái Lan là thể lực không tốt. Các cầu thủ bắt đầu bị chuột rút từ khoảng phút 75 – 80. Ở World Cup vừa rồi, tôi hầu như không thấy các cầu thủ gặp tình trạng tương tự trong khoảng thời gian tương tự.

Ngoài ra, tôi rất thắc mắc rằng tại sao đội tuyển Thái Lan không ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa? Chúng ta đã dẫn trước đội tuyển Lào 5-0 từ trước phút 70, lại thi đấu hơn người từ cuối hiệp một, nhưng các cầu thủ Thái Lan lại chọn cách lùi về sân nhà ở cuối trận thay vì tiếp tục gây áp lực tấn công".

Hàng tiền đạo thiếu kinh nghiệm

Cũng là những chiến thắng đậm, nhưng cách đội tuyển Việt Nam ghi bàn vào lưới Timor Leste được nhiều người đánh giá là dễ dàng hơn so với cách Thái Lan chọc thủng lưới đội tuyển Lào. Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Timor Leste ghi bàn từ mọi hướng. Dàn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này cũng được đánh giá là kỹ thuật hơn, giàu kinh nghiệm hơn so với dàn cầu thủ của đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan bị chính ‘người nhà’ trách cứ, liệu có mạnh hơn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup? - Ảnh 2.

Hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được đánh giá thiện chiến hơn hàng tiền đạo của Thái Lan

Ảnh: VFF

Nếu để ý kỹ, dàn tiền đạo của đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu lớn. 4 tiền đạo của đội tuyển Thái Lan có tổng số lần khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ là 44, tổng số bàn thắng mà 4 người họ ghi cho đội bóng xứ sở chùa vàng là 17.

Người lớn tuổi nhất trong số 4 tiền đạo của Thái Lan có mặt tại giải năm nay là Patrik Gustavsson năm nay 25 tuổi. Còn người nhỏ tuổi nhất là 2 tiền đạo Jehhanafee Mamah (1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, chưa ghi được bàn thắng nào) và Yotsakorn Burapha (3 lần khoác áo đội tuyển, mới ghi được 1 bàn thắng), cùng 21 tuổi.

Thái Lan dự ASEAN Cup 2026 mà thiếu vắng hàng loạt ngôi sao tấn công sáng giá, như tiền đạo Teerasil Dangda (giữ kỷ lục ghi bàn tại giải đấu này), Supachai Chaided, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Ben Davis, Ekanit Panya… Trong số này, Ben Davies và Supachok Sarachat là những người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết ASEAN Cup 2024.

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