Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Singapore chiếm ngôi đầu, Việt Nam bị đẩy xuống tốp 2 nhưng…

Linh Nhi
Linh Nhi
Singapore chiếm ngôi đầu trên bảng A - ASEAN Cup 2026, nhưng đội tuyển Việt Nam không ngại trong ngày Indonesia cũng có 3 điểm đầu tiên.
Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Singapore chiếm ngôi đầu, Việt Nam bị đẩy xuống tốp 2 nhưng…- Ảnh 1.

Indonesia có chiến thắng đậm trận ra quân nhưng vẫn xếp dưới Việt Nam

ảnh: Nam Trung

Singapore tạm soán ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam

Lượt thi đấu thứ 2 của bảng A ASEAN Cup 2026 vừa khép lại, với dấu ấn lớn nhất là Singapore chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng, nhưng đội tuyển Việt Nam không ngại trong ngày Indonesia cũng có 3 điểm đầu tiên.

Trên sân nhà Jalan Besar, đội tuyển Singapore đã có chiến thắng khá vất vả trước Timor Leste - đội bóng vừa thua đội tuyển Việt Nam 0-7 trong trận mở màn.

Đội bóng của đảo quốc sư tử phải chờ đến phút 41 mới có bàn khai thông tỷ số và ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công cầu thủ nhập tịch Song Ui-young ở phút 56.

Highlight đội tuyển Singapore 2-0 Timor Leste: 3 điểm dễ dàng | ASEAN Cup 2026

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Singapore chiếm ngôi đầu, Việt Nam bị đẩy xuống tốp 2 nhưng…- Ảnh 2.

Baker lập cú hat-trick cho Indonesia trước Campuchia

ảnh: Nam Trung

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Singapore, sau khi họ đã có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Campuchia ở trận ra quân, chỉ chắc chắn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng của Ilhan ở phút 90+11.

Kết quả này giúp Singapore chiếm ngôi đầu bảng A của đội tuyển Việt Nam với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +3 - chưa bằng một nửa của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thẳng thắn mà nói, cách Singapore "mướt mồ hôi" để có 2 chiến thắng trước 2 đối thủ không quá mạnh không khiến đội tuyển Việt Nam quá lo ngại. Thực tế, tâm điểm của chúng ta vẫn là kình địch Indonesia.

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Singapore chiếm ngôi đầu, Việt Nam bị đẩy xuống tốp 2 nhưng…- Ảnh 3.

Singapore có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

ảnh: ASEAN United

Ngày 27.7 cũng đánh dấu trận ra quân của Indonesia, ứng cử viên hàng đầu cho 1 trong 2 suất đi tiếp của bảng A, sau khi họ không thi đấu ở lượt đầu tiên ngày 24.7.

Không bất ngờ khi đội bóng xứ vạn đảo đã có chiến thắng đậm với tỷ số 5-1 trước Campuchia với cú hat-trick của Baker (phút thứ 6, 15 và 56) cùng 2 bàn thắng của Walsh và Raven.

Highlight đội tuyển Indonesia 5-1 Campuchia: Chiến thắng hủy diệt | ASEAN Cup 2026

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Singapore chiếm ngôi đầu, Việt Nam bị đẩy xuống tốp 2 nhưng…- Ảnh 4.

Xếp hạng bảng A sau lượt thứ 2

ảnh: chụp màn hình từ ASEAN United

Với chiến thắng này, Indonesia bằng 3 điểm với đội tuyển Việt Nam nhưng tạm xếp dưới vì thua hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +7). Đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng và Indonesia xếp thứ 3.

Ở lượt đấu thứ 3 ngày 31.7 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam và Indonesia tích lũy điểm số cũng như các chỉ số phụ, trong 2 cuộc đối đầu với 2 đối thủ lần lượt là Singapore và Timor Leste.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết

Vòng bán kết giải U.17 quốc gia 2026 - Cúp Rồng Đỏ tại Pleiku (Gia Lai) chứng kiến bất ngờ khi 2 đội bị đánh giá thấp hơn là U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết.

Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu bất ngờ chia tay CLB Hải Phòng

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn biến hóa

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Indonesia Singapore Baker Timor Leste Kim

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận