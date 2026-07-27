Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Singapore chiếm ngôi đầu, Việt Nam bị đẩy xuống tốp 2 nhưng…

Indonesia có chiến thắng đậm trận ra quân nhưng vẫn xếp dưới Việt Nam ảnh: Nam Trung

Singapore tạm soán ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam

Lượt thi đấu thứ 2 của bảng A ASEAN Cup 2026 vừa khép lại, với dấu ấn lớn nhất là Singapore chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng, nhưng đội tuyển Việt Nam không ngại trong ngày Indonesia cũng có 3 điểm đầu tiên.

Trên sân nhà Jalan Besar, đội tuyển Singapore đã có chiến thắng khá vất vả trước Timor Leste - đội bóng vừa thua đội tuyển Việt Nam 0-7 trong trận mở màn.

Đội bóng của đảo quốc sư tử phải chờ đến phút 41 mới có bàn khai thông tỷ số và ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công cầu thủ nhập tịch Song Ui-young ở phút 56.

Highlight đội tuyển Singapore 2-0 Timor Leste: 3 điểm dễ dàng | ASEAN Cup 2026

Baker lập cú hat-trick cho Indonesia trước Campuchia ảnh: Nam Trung

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Singapore, sau khi họ đã có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Campuchia ở trận ra quân, chỉ chắc chắn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng của Ilhan ở phút 90+11.

Kết quả này giúp Singapore chiếm ngôi đầu bảng A của đội tuyển Việt Nam với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +3 - chưa bằng một nửa của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thẳng thắn mà nói, cách Singapore "mướt mồ hôi" để có 2 chiến thắng trước 2 đối thủ không quá mạnh không khiến đội tuyển Việt Nam quá lo ngại. Thực tế, tâm điểm của chúng ta vẫn là kình địch Indonesia.

Singapore có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ảnh: ASEAN United

Ngày 27.7 cũng đánh dấu trận ra quân của Indonesia, ứng cử viên hàng đầu cho 1 trong 2 suất đi tiếp của bảng A, sau khi họ không thi đấu ở lượt đầu tiên ngày 24.7.

Không bất ngờ khi đội bóng xứ vạn đảo đã có chiến thắng đậm với tỷ số 5-1 trước Campuchia với cú hat-trick của Baker (phút thứ 6, 15 và 56) cùng 2 bàn thắng của Walsh và Raven.

Highlight đội tuyển Indonesia 5-1 Campuchia: Chiến thắng hủy diệt | ASEAN Cup 2026

Xếp hạng bảng A sau lượt thứ 2 ảnh: chụp màn hình từ ASEAN United

Với chiến thắng này, Indonesia bằng 3 điểm với đội tuyển Việt Nam nhưng tạm xếp dưới vì thua hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +7). Đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng và Indonesia xếp thứ 3.

Ở lượt đấu thứ 3 ngày 31.7 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam và Indonesia tích lũy điểm số cũng như các chỉ số phụ, trong 2 cuộc đối đầu với 2 đối thủ lần lượt là Singapore và Timor Leste.