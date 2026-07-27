Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu bất ngờ chia tay CLB Hải Phòng

Trên trang cá nhân, thủ môn Nguyễn Đình Triệu chia sẻ những dòng cảm xúc hệt như một bức tâm thư. Anh viết: "Thật khó để biết phải bắt đầu như thế nào. 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng lại chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Ngày hôm nay, ngồi viết trạng thái này, trong đầu cháu (em) vẫn đang nhớ về những tiếng hô vang "Hải Phòng - Hải Phòng" , "Đình Triệu - Đình Triệu". Một cảm xúc thật khó tả.

CLB Hải Phòng là nơi cho cháu (em) được nếm trải giấc mơ V-League còn dang dở khi chỉ là 1 cậu bé rời quê hương đi theo tiếng gọi của bóng đá. CLB Hải Phòng là nơi chắp cánh cho ước mơ được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam của cháu (em) trở thành hiện thực. CLB Hải Phòng cũng là nơi mà bước chân ra đường đến từng góc nhỏ có thật nhiều người hâm mộ từ cụ già đến em trẻ nhận ra và giành những lời chúc tốt đẹp, những nụ cười, cái ôm ấm áp cho cháu (em) cùng gia đình. CLB Hải Phòng là điều gì đó rất sâu thẳm trong trái tim cháu (em)".

Đình Triệu tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp ẢNH: NGỌC TRÀ

Việc sử dụng đại từ nhân xưng "cháu (em)" cho thấy sự khiêm nhường, trân trọng của Đình Triệu dành cho CLB Hải Phòng. Anh nói thêm: "5 năm trôi qua cũng thật nhanh. Hôm nay cháu (em) xin được rời CLB Hải Phòng để tiếp tục trên hành trình bóng đá của mình. Cháu (em) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến BLĐ, BHL, anh em cầu thủ và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn yêu mến, động viên và sát cánh cùng cháu (em) suốt chặng đường đã qua".

Đình Triệu gia nhập CLB Hải Phòng từ năm 2022. Anh nhanh chóng chiếm suất bắt chính, góp công lớn giúp đội bóng đất cảng giành ngôi á quân V-League mùa này. Ở ASEAN Cup 2024, anh là người gác đền số 1 của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á. Anh cũng được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.



