Đội tuyển Việt Nam sẽ còn biến hóa

HLV Kim Sang-sik THỬ NGHIỆM SƠ ĐỒ

Ở cuối trận gặp Timor Leste, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện một số điều chỉnh về mặt chiến thuật. Ông cho các trụ cột hàng thủ như Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Văn Vĩ ra nghỉ, đổi từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-4-2. Khi đó, cặp trung vệ là Việt Anh - Văn Hậu, 2 vị trí hậu vệ biên được giao cho Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài. Cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Quang Hải và Hoàng Đức, đảm nhận nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu. Ở 2 hành lang cánh, Đình Bắc và Hai Long là những phương án được tin tưởng, còn trên cùng là cặp tiền đạo Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên.

Văn Hậu là ví dụ điển hình cho sự biến hóa mà HLV Kim Sang-sik xây dựng, khi anh có thể đá tốt trung vệ lẫn hậu vệ trái ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sức tấn công của đội tuyển VN vẫn được duy trì và có thêm 2 bàn thắng, dù một số trụ cột như Xuân Son, Hoàng Hên có phần xuống sức do phải thi đấu trên mặt sân đọng nước. Nhìn chung, lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" vẫn rất ổn dù vận hành theo sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc hay 4 hậu vệ truyền thống. Tất nhiên, đội tuyển Timor Leste không phải bài kiểm tra chất lượng nhưng những gì diễn ra ở cuối trận đấu đó cũng cho người hâm mộ thấy rằng đội tuyển VN đang chuẩn bị nhiều "bài vở" đa dạng cho hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.

Đ ỘI TUYỂN VN CÒN "BÀI TẨY"

Trong trận ra quân trên đất Thái, đội tuyển VN chưa có sự phục vụ của Tài Lộc, người đã nổi danh ở V-League dưới cái tên Geovane Magno. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này gặp vấn đề không nghiêm trọng, nhưng HLV Kim Sang-sik muốn giữ anh cho những trận đấu tiếp theo. Trong đó, quan trọng nhất là cuộc đối đầu trên sân Pakansari của Indonesia bởi trận đấu này có tính chất phân định ngôi đầu bảng A.

Với sự có mặt của Tài Lộc, đội tuyển VN sẽ có sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ, nếu HLV Kim Sang-sik cho các học trò chơi theo sơ đồ 4-3-3. Khi đó, tuyến giữa sẽ gồm Quang Hải, Hoàng Đức cùng Tài Lộc hoặc Hoàng Hên, bởi cả 2 cầu thủ nhập tịch này đều có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, giỏi tranh chấp tay đôi. Trong khi đó, bộ ba tấn công phía trên sẽ là Xuân Son, Đình Bắc và Tài Lộc/Hoàng Hên. Đây là phương án giàu tính đột biến, giúp đội tuyển VN có thể tạo ra sự khác biệt trước những hàng thủ chắc chắn.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở vị trí của Văn Hậu. Trong trường hợp cần thiết, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể "trả" hậu vệ 27 tuổi này về đúng sở trường hậu vệ trái, thay vì sử dụng anh ở vị trí trung vệ lệch trái như hiện tại. Đội tuyển VN có nhiều trung vệ giỏi như Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh… để đảm bảo sự chắc chắn khi Văn Hậu dâng cao tấn công.

Ngoài các phương án xoay tuyến giữa và hàng công, HLV Kim Sang-sik còn có thêm một "quân bài" đặc biệt cho những thời điểm bế tắc: trung vệ Đinh Quang Kiệt. Sở hữu chiều cao 1,94 m cùng khả năng không chiến xuất sắc, Quang Kiệt hoàn toàn có thể được tung vào sân trong những phút cuối, dâng cao tham gia tấn công ở các tình huống bóng bổng từ phạt góc hay đá phạt. Đây là phương án quen thuộc mà nhiều đội bóng vẫn áp dụng, tận dụng lợi thế thể hình để tạo đột biến. Đồng thời, đây cũng là "bài" có thể khắc chế những cú ném biên cực mạnh thẳng vào vòng cấm, vốn là sở trường của Indonesia, nhiều lần khiến đội tuyển VN và Thái Lan phải "ôm hận".

Sự linh hoạt trong cách bố trí nhân sự, chiến thuật cho thấy đội tuyển VN không chỉ đơn thuần sở hữu một bộ khung cố định, mà còn có nhiều phương án dự phòng chất lượng cho từng vị trí, từng thời điểm khác nhau của trận đấu. Với nguồn lực nhân sự dồi dào cùng khả năng biến hóa như vậy, đội tuyển VN được đánh giá có khả năng sẵn sàng ứng biến trước mọi kịch bản có thể xảy ra trong hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.