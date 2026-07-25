Sáng 25.7, các cầu thủ được ban huấn luyện bố trí tập trung vào việc hồi phục thể lực sau trận đấu. Thay vì tập luyện trên sân, toàn đội dành thời gian thư giãn và phục hồi tại bể bơi của khách sạn, giúp các cầu thủ giảm tải sau 90 phút thi đấu với cường độ cao.

Đến 12 giờ 30 phút, đội tuyển Việt Nam rời khách sạn tại Chonburi để di chuyển đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok). Sau khoảng 2 giờ di chuyển, toàn đội có mặt tại sân bay lúc 14 giờ 30 phút để làm thủ tục xuất cảnh.

Theo lịch trình, thầy trò HLV Kim Sang-sik đáp chuyến bay VN614, khởi hành lúc 16 giờ 55 phút. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 19 giờ 10 phút, khép lại chuyến thi đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng trước Timor Leste mang đến khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Trên sân Chonburi, các học trò của HLV Kim Sang-sik áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút và giành chiến thắng với tỷ số 7-0.

Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất khi lập hat-trick ngay trong trận đầu tiên dự ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Hoàng Hên cũng có một trận đấu thăng hoa với cú đúp, trong khi Xuân Son và Quang Hải mỗi người đóng góp 1 bàn thắng để hoàn tất chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận mở màn.

Bên cạnh kết quả thuyết phục, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện. Hàng công vận hành hiệu quả với nhiều phương án tiếp cận khung thành, trong khi tuyến giữa do Hoàng Đức và Quang Hải điều tiết giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ở hàng thủ, thủ môn Lê Giang Patrik gần như không phải làm việc quá nhiều trong trận đấu đầu tiên của mình tại một giải chính thức cùng đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son - Hoàng Hên điển trai ngời ngời, về nước sau màn ra quân ấn tượng ở ASEAN Cup 2026

Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định toàn đội sẽ không ăn mừng quá lâu mà nhanh chóng hướng sự tập trung sang chặng đường tiếp theo.

Sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây được đánh giá là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc cạnh tranh những vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Singapore cũng có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại đội tuyển Campuchia với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore hứa hẹn sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu ngay từ giai đoạn đầu của ASEAN Cup 2026.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 7-0, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore. Nếu tiếp tục có kết quả thuận lợi, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 31.7.