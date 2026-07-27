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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết

Hoàng Lê
Hoàng Lê
Vòng bán kết giải U.17 quốc gia 2026 - Cúp Rồng Đỏ tại Pleiku (Gia Lai) chứng kiến bất ngờ khi 2 đội bị đánh giá thấp hơn là U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết 1, U.17 Đà Nẵng được đánh giá cao hơn nhưng phải thất thủ trước U.17 Huế. Đội bóng cố đô nhập cuộc tốt hơn, có bàn thắng mở tỷ số ở phút 16 do công Viết Tài. Chỉ 20 phút sau, U.17 Đà Nẵng san bằng tỷ số 1-1 với pha lập công của Đình Giang.

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết- Ảnh 1.

U.17 Huế đánh bại U.17 Đà Nẵng ở bán kết giải U.17 quốc gia 2026

ẢNH: VFF

Trận "derby" bóng đá trẻ miền Trung tưởng chừng phải bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua thì đội U.17 Huế bất ngờ có bàn thắng từ tình huống cố định. Đức Trí tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội tạo ra từ phạt góc, đánh đầu tung lưới thủ môn U.17 Đà Nẵng mang về niềm vui lần đầu vào chung kết giải U.17 quốc gia cho U.17 Huế.

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết- Ảnh 2.

Niềm vui của U.17 PVF khi đánh bại đương kim vô địch U.17 Hà Nội ở bán kết giải U.17 quốc gia 2026

ẢNH: VFF

Ở trận bán kết còn lại, đội U.17 Hà Nội sau màn thể hiện ấn tượng ở các vòng đấu trước đó tiếp tục chơi áp đảo trước U.17 PVF. Tuy nhiên trong ngày không may mắn, rất nhiều cơ hội trôi qua với đội bóng đến từ thủ đô. Không những thế đội đương kim vô địch còn bị thủng lưới ở phút 63 khi Tuấn Kiệt đá phạt thành công mở tỷ số cho U.17 PVF. Tràn lên tấn công tìm bàn gỡ, U.17 Hà Nội nhận thêm bàn thua ở phút 90+5, qua đó nhận thất bại chung cuộc 0-2, ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy vé vào chung kết.

Như vậy U.17 Huế chạm trán U.17 PVF ở chung kết giải U.17 quốc gia 2026 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 29.7 trên sân Pleiku.

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