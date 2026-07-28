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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sếp lớn bóng đá Indonesia cảnh báo nóng đội nhà ‘trận gặp đội tuyển Việt Nam mới là then chốt’

Thu Bồn
Thu Bồn
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã đưa ra lời cảnh báo đối với đội tuyển quốc gia nước này sau trận ra quân. Trong đó, ông Erick nhắc đến đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia có khởi đầu suôn sẻ tại giải đấu khu vực khi giành chiến thắng giòn giã 5-1 trước Campuchia. Trong đó, chân sút sinh năm 2006 Mitchell Lee Baker đã rực sáng với cú hat-trick ngay trong trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo.

"Đội tuyển Indonesia không được tự mãn"

Trang CNN Indonesia nhận định: "Việc đội tuyển Indonesia giành chiến thắng cách biệt trước Campuchia là điều hết sức bình thường. Đội bóng xứ vạn đảo thậm chí từng giành chiến thắng với cách biệt 13 bàn ở vòng bảng của giải đấu khu vực. Trong suốt lịch sử ASEAN Cup tính từ năm 1996, việc Indonesia thắng đậm các đội bóng tầm trung bình/yếu như Campuchia, Lào, Timor Leste hay Brunei vốn đã là chuyện quen thuộc".

Do đó, trận thắng Campuchia chưa thể coi là thước đo cho năng lực thực sự của đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Đương nhiên, Chủ tịch PSSI Erick Thohir cũng nhận thức rất rõ điều này. "Theo tôi, màn trình diễn của đội tuyển Indonesia ở trận ra quân là khá tốt. Tuy nhiên, trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam mới là then chốt. Đó là lúc để đánh giá đúng đẳng cấp của đội tuyển Indonesia tại giải đấu lần này," CNN Indonesia dẫn lời ông Erick Thohir tại sân Pakansari vào tối 27.7.

Sếp lớn bóng đá Indonesia cảnh báo nóng đội nhà ‘trận gặp đội tuyển Việt Nam mới là then chốt’- Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu các cầu thủ Indonesia không được tự mãn

ẢNH: PSSI

"Nói vậy không có nghĩa là tôi xem nhẹ các trận đấu tiếp theo gặp Timor Leste hay Singapore. Nhưng nhìn chung, tôi thấy trận ra quân như vậy là ổn", Chủ tịch PSSI nói thêm.

CNN Indonesia phân tích, trong lịch sử tham dự ASEAN Cup của bóng đá xứ vạn đảo, sự hưng phấn quá đà ở vòng bảng thường dẫn đến cái kết đắng. Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) thường được ca ngợi hết lời ở vòng bảng, để rồi sau đó lại hụt hơi và thi đấu bạc nhược ở giai đoạn quyết định.

Đội tuyển Indonesia chưa một lần đăng quang tại giải đấu khu vực. Qua 15 kỳ giải đã tổ chức, thành tích tốt nhất của Indonesia là 6 lần về nhì. Đáng chú ý, trong cả 6 lần đó, Indonesia đều có những chiến thắng tưng bừng ở vòng bảng. Trang báo của xứ vạn đảo cho rằng lời nhắc nhở của Chủ tịch Erick Thohir là vô cùng thiết thực và kịp thời với đội tuyển Indonesia.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Indonesia và Việt Nam thuộc bảng A sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8.

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