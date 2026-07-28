Nhận định, dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar: Nhiều bàn, cửa trên thắng cách biệt

Tổng quan trước trận Philippines vs Myanmar

Trong ngày khai màn bảng B, Myanmar đã vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9, đưa Malaysia rơi vào thế rượt đuổi từ sớm. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Paulo Josue trong hiệp hai đã giúp "những chú hổ" lội ngược dòng thành công. Trận thua này khiến Myanmar đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng bảng A mà chưa có điểm nào. Chỉ có Lào xếp sau Myanmar khi thảm bại 0-5 trước Thái Lan. Nếu nhận thêm một thất bại nữa, cánh cửa đi tiếp của Myanmar tại ASEAN Cup 2026 gần như sẽ khép lại.

Phía bên kia, đội tuyển Philippines nay mới đá trận ra quân tại giải đấu khu vực. Bước vào màn so tài với Myanmar, The Azkals (biệt danh của đội tuyển Philippines) sở hữu sự tự tin lớn. Ở lần gần nhất 2 đội gặp nhau trong trận giao hữu vào tháng 9.2026, Philippines đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 5-1. Đến với giải đấu lần này, Philippines triệu tập đội hình mạnh nhất với hầu hết các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Trong đó, gần 1/3 lực lượng hiện thi đấu tại các giải châu Âu.

Trận Philippines vs Myanmar diễn ra trên sân New Clark City (Philippines) lúc 17 giờ, theo giờ Việt Nam

ẢNH: FPT PLAY

Philippines đang sở hữu phong độ xuất sắc trong thời gần đây. Hai trận đấu gần nhất của họ đều khép lại với chiến thắng 5-1 (khi gặp Myanmar và Guam). Ở cuộc đối đầu hồi tháng 6, Philippines đã thể hiện khả năng dứt điểm cực kỳ sắc bén và lối chơi pressing tầm cao để dồn ép Myanmar mắc nhiều sai lầm trong suốt 90 phút. Tỷ lệ thắng 67% trong năm 2026 (sau 3 trận) cùng tỷ lệ thắng 100% trong 30 ngày qua phần nào cho thấy Philippines đang có đà tâm lý vô cùng thăng hoa.

Nhìn sang Myanmar, câu chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Cả 3 kết quả gần nhất của họ đều là thất bại: thua 1-5 trước Philippines, thua 0-4 trước Việt Nam, thua 1-2 ở trận ra quân vòng bảng trước Malaysia. Trong trận gặp Malaysia, các cầu thủ Myanmar tung ra tới 15 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Chiến thắng 6-1 trước Guam hồi tháng 6 là điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi những màn thể hiện không tốt của Myanmar. Với tỷ lệ thắng 0% trong 30 ngày qua cùng chuỗi 3 thất bại liên tiếp, Myanmar bước vào trận đấu gặp Philippines với áp lực lớn.

Thành tích đối đầu

Hai đội từng chạm trán nhau 14 lần trong quá khứ, trong đó Myanmar thắng 6 trận và Philippines thắng 4 trận. Tại các kỳ ASEAN Cup, hai đối thủ này đã gặp nhau 4 lần: 3 trận kết thúc với tỷ số hòa và 1 chiến thắng nghiêng về Philippines.

Philippines đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2024, trong đó có 6 chiến thắng. Myanmar đã để thua 3 trận đấu chính thức liên tiếp gần đây nhất, thủng lưới tới 10 bàn và chỉ ghi được 2 bàn.

Dự đoán tỷ số: Philippines 3-0 Myanmar