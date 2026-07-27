Báo Singapore hài lòng trận thắng Timor Leste 2-0, chờ gây bất ngờ khi đấu chủ nhà Việt Nam

Đội tuyển Singapore đã thể hiện màn trình diễn đúng như HLV Gavin Lee mong muốn, đó là "không quan trọng chúng tôi thắng bằng cách nào, miễn là chúng tôi thắng". Bất kể, điều này sẽ không làm một bộ phận các CĐV Singapore thỏa mãn, vì nhiều người mong muốn đội bóng Đảo quốc sư tử phải thắng áp đảo Timor Leste như đội tuyển Việt Nam từng thắng tỷ số 7-0.

Đội tuyển Timor Leste (áo đỏ sậm) sau khi thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-7, họ lại thất bại trước đội tuyển Singapore với tỷ số 0-2 tối 27.7 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, với giới chuyên gia như nhà báo Deepanraj Ganesan của Straits Times hay Matthew Mohan, thì trận thắng của đội tuyển Singapore trước Timor Leste với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng do Ilhan Fandi và Song Ui-young ghi phút 41 và 56, là một thành quả rất đáng khích lệ.

Đặc biệt, trận thắng này sẽ có nhiều ý nghĩa lớn cho đội tuyển Singapore khi phía trước họ chỉ còn khoảng 4 ngày nữa sẽ đến Hà Nội để gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7. Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn nảy lửa để phân định ngôi đầu bảng A khi Singapore (hiện có 6 điểm sau 2 trận thắng), chắc chắn sẽ chịu sức ép lớn khi đội tuyển Việt Nam (3 điểm) quyết giành lại vị trí quen thuộc của mình trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng.

Đội tuyển Singapore "giấu bài" chờ trận gặp Việt Nam?

Đây là lý do HLV Gavin Lee đặt mục tiêu từ trước trận đấu với Timor Leste, đó là chỉ cần giành trận thắng, không đặt trọng tâm sẽ chơi một trận áp đảo đối thủ và ghi thật nhiều bàn.

Điều này đã thể hiện qua màn nhập cuộc rất chậm rãi của các cầu thủ Singapore. Đôi khi họ còn gây sốt ruột cho các CĐV nhà, có khoảng 4.665 người có mặt trên sân Jalan Besar ủng hộ.

Trận này, HLV Gavin Lee đã thực hiện 3 sự thay đổi so với trận ra quân thắng Campuchia với tỷ số 2-1, trong đó Nur Adam Abdullah, Song Ui-young và Ilhan Fandi xuất phát thay cho Ryhan Stewart, Hami Syahin và Shawal Anuar.

Chính bộ ba này đã có những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt và tung ra những quả tạt chính xác để Ilhan Fandi và Song Ui-young ghi bàn. Trong đó, Nur Adam Abdullah là người kiến tạo cơ hội cho Ilhan Fandi đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 41. Trong hiệp 2, đến lượt Kyoga Nakamura là người tung quả tạt hoàn hảo cho Song Ui-young lập công.

Dẫn trước tỷ số 2-0 và lập thế trận rất an toàn, HLV Gavin Lee cũng rút nhiều cầu thủ trụ cột Singapore rời sân sớm như Irfan Fandi, Song Ui-young, và sau đó là Ilhan Fandi, Nur Adam Abdullah, Glenn Kweh. Qua đó, cho thấy nhà cầm quân này đã sớm tính xa tới trận gặp đội tuyển Việt Nam để hy vọng tạo bất ngờ ngay tại sân Mỹ Đình.

Với 6 điểm đang có trong tay, đội tuyển Singapore hoàn toàn tự tin sẽ tìm được một kết quả khả quan khi gặp đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội. HLV Gavin Lee cũng có thể tung những cầu thủ tốt nhất của mình ra sân, sau hai trận ông đã có cái nhìn cụ thể về đội hình hoàn hảo của mình, theo Straits Times.

Straits Times cũng cho biết, đội tuyển Singapore sẽ sớm bay sang Hà Nội trong vòng 24 giờ tới, để bắt đầu quá trình hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận quyết đấu gặp đội tuyển Việt Nam.