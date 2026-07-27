Người hùng Cabo Verde, thủ môn Vozinha đổi đời nhờ World Cup 2026: Nhận lương cực khủng

Luis Carlos Largo cho biết, bên cạnh mức lương cao gấp ba lần so với trước World Cup 2026 khi còn thi đấu cho CLB hạng hai ở Bồ Đào Nha là Chaves, thủ môn 40 tuổi, Vozinha còn nhận một mức phí gia nhập không được tiết lộ, khi đồng ý ký hợp đồng với CLB Colo Colo hàng đầu tại Chile.

Vozinha và Chủ tịch FIFA, Infantino. Tại World Cup 2026, Vozinha đã có đến 18 pha cứu thua ngoạn mục, trong đó có đến 8 pha ở trận gặp Argentina tại vòng 32 đội Ảnh: Reuters

Trước đó, nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, cũng xác nhận: "Vozinha đến Colo Colo, sắp rồi! Thỏa thuận miệng đã được cam kết với thủ môn người Cabo Verde. Các giấy tờ vẫn chưa được ký, có khả năng sẽ diễn ra vào cuối tuần và sau đó là thời gian để đi kiểm tra y tế. Vozinha, sẵn sàng cho chương mới ở Chile".

Vào ngày 27.7, thương vụ này đã hoàn tất sau khi Vozinha bay đến Chile vào cuối tuần qua để ký hợp đồng thi đấu cho CLB mới Colo Colo, với thời hạn 18 tháng kèm điều khoản gia hạn.

"Vozinha, một trong những phát hiện thú vị nhất của World Cup 2026, sẽ được tăng gấp ba lần mức lương sau khi anh ký hợp đồng với Colo Colo. Thủ môn này sẽ ký hợp đồng 18 tháng và nhận lương khoảng 25.000 USD mỗi tháng. Số tiền này cao gần gấp ba lần so với mức lương anh nhận được ở Bồ Đào Nha trước đây, nơi anh chỉ nhận khoảng 9.000 USD mỗi tháng", nhà báo Luis Carlos Largo cho biết.

Vozinha chính thức đổi đời

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ thủ môn Vozinha cực kỳ phấn khởi, họ cho rằng chính nhờ những nỗ lực, sự chân thành và bền bỉ, cùng tính kiên nhẫn, cuối cùng đã giúp thủ môn 40 tuổi, người hùng của đội tuyển Cabo Verde tại World Cup 2026, đã có một cái kết đầy viên mãn cho sự nghiệp thi đấu rất gian truân của mình.

"Vozinha đã chính thức đổi đời", là thông điệp của nhiều người hâm mộ đăng tải trên mạng xã hội X. Họ hạnh phúc và vui mừng cho Vozinha, vì một cái kết có hậu của một trong những câu chuyện đẹp và truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026.

"Một kỳ World Cup lịch sử của Vozinha với Cabo Verde, nơi anh cũng được đưa vào đội hình tiêu biểu tại giải đấu của FIFA. Tất cả đã làm thay đổi cuộc đời của anh. Có những buổi biểu diễn có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ hợp đồng nào… và Vozinha là một trong số đó", một người dùng mạng xã hội X bày tỏ, sau khi Vozinha ký hợp đồng với CLB Colo Colo và nhận mức lương cao gấp ba lần so với trước đây.