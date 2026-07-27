HLV Singapore đề cao đội tuyển Việt Nam, vì sao lại dè dặt trước Timor Leste?

Đội tuyển Singapore nằm cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, bảng đấu còn có Indonesia, hôm nay (27.7) ra quân với trận gặp Campuchia trên sân nhà Pakansari ở Bogor vào lúc 20 giờ 30. Còn Singapore tiếp Timor Leste ở lượt trận thứ hai cũng trên sân nhà ở Jalan Besar lúc 18 giờ.

HLV đội tuyển Singapore đề cao đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Quang Hải, Văn Hậu và ngôi sao mới Đình Bắc nhanh chóng tỏa sáng tại ASEAN Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, Singapore ra quân thắng Campuchia với tỷ số 2-1 nhờ pha làm bàn đẹp mắt của tiền đạo Ilhan Fandi ghi phút 90+11 trên sân khách ở Phnom Penh ngày 24.7. Cùng ngày, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste đến 7-0 tại Chonburi (Thái Lan).

Chính điều này đang khiến không ít CĐV Singapore rất hào hứng, cho rằng đội nhà sẽ có trận thắng dễ trước Timor Leste để cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển Việt Nam (vòng này nghỉ thi đấu), cũng như sẽ bảo đảm vị trí xếp trên đối thủ còn lại là Indonesia.

Mặc dù vậy, HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore nhanh chóng bác bỏ sự hồ hởi này và những đánh giá thấp đầy chủ quan về đối thủ Timor Leste.

Ông chỉ ra: "Không quan trọng chúng ta thắng bằng cách nào, miễn là chúng ta thắng". Nhà cầm quân này cũng cho rằng, sẽ không hợp lý một chút nào khi đòi hỏi các cầu thủ Singapore cố gắng như đội tuyển Việt Nam, ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới Timor Leste càng tốt, mặc dù cũng thừa nhận hiệu số bàn thắng bại luôn là một yếu tố quan trọng.

Singapore đặt mục tiêu giành ngôi nhì bảng cùng đội tuyển Việt Nam đi tiếp

"Trước hết, đó là điều quan trọng nhất (hiệu số). Nếu bạn xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste, tỷ số có phần không phản ánh hết khả năng của đội Việt Nam.

Nếu nhìn vào thời gian kiểm soát bóng của Timor Leste, họ cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội Việt Nam. Timor Leste là một đội bóng được huấn luyện rất tốt, nhưng cuối cùng chất lượng của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện", HLV Gavin Lee chia sẻ.

Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick cho mình trong lần đầu thi đấu tại ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông cũng cho rằng: "Chính những bàn thua liên tiếp mà Timor Leste phải nhận đã khiến họ không thể kiểm soát được bản thân trong những thời điểm quan trọng trước đội tuyển Việt Nam dày dạn kinh nghiệm hơn. Nhưng nhìn chung, bạn không thể để tỷ số quyết định tất cả. Chúng tôi cần phải rất cẩn thận và đó là điều mà toàn đội đã nhận thức được".

Singapore hy vọng sẽ giành tiếp trận thắng trước Timor Leste để củng cố niềm tin, trước khi hành quân đến Hà Nội chuẩn bị cho trận kế tiếp gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7.

Sau trận này, đội bóng Đảo quốc sư tử sẽ có gần 7 ngày nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để tiếp đối thủ mạnh còn lại trên sân nhà là Indonesia, vào lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Jalan Besar.