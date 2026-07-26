HLV Indonesia chưa vội nghĩ đến trận đại chiến Việt Nam, muốn vượt qua cửa ải Campuchia

Đội tuyển Indonesia phải tự tin vào chính mình

"Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi phải tập trung vào chính mình. Chúng tôi phải tin tưởng vào những bước đi mà mình đã thực hiện", HLV John Herdman bày tỏ trước áp lực của đội tuyển Indonesia phải vô địch ASEAN Cup 2026 sau 6 lần á quân trước đó.

Thủ môn Nadeo Argawinata cũng cho biết về ước mơ này: "Chúng tôi chắc chắn là muốn vô địch. Sau 30 năm tham gia AFF Cup (ASEAN Cup hiện nay), chúng tôi tin rằng Indonesia có thể vô địch giải đấu năm nay".

Tiền đạo Jens Raven, từng là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Indonesia và đội U.23, đang mất phong độ thê thảm. Nhưng HLV Herdman vẫn triệu tập tham dự ASEAN Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Indonesia sẽ đấu Campuchia trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026 lúc 20 giờ 30 ngày 27.7 trên sân nhà Pakansari ở Bogor. HLV Herdman đã đề cao đối thủ này.

"Chúng tôi đã xem Campuchia thi đấu. Họ là một đội bóng có tổ chức và kỷ luật cao nên khó chơi. Campuchia cũng đã đá một trận ở giải đấu này (trận thua Singapore tỷ số 1-2 ngày 24.7), điều đó có nghĩa là họ sẽ có nhịp độ tốt và sẽ sẵn sàng hơn khi gặp chúng tôi", HLV Herdman chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh, muốn đội của mình có sự gắn kết và tinh thần cạnh tranh.

"Đối với chúng tôi, trọng tâm là bản sắc chiến thuật, sự kết nối, sự ăn ý, tinh thần đồng đội và sau đó tin tưởng rằng, nếu chúng tôi cố gắng hết sức có thể ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ ổn", HLV Herdman cho biết thêm.

Indonesia sẽ thắng đậm như đội tuyển Việt Nam và Thái Lan?

Có thể thấy, HLV Herdman tỏ ra thận trọng ở trận ra quân của đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026 dù chỉ gặp đối thủ Campuchia có tiến bộ gần đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Herdman cũng kêu gọi CĐV Indonesia đến sân thật đông để ủng hộ đội nhà trong hành trình tìm kiếm chức vô địch ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 3.8 trên sân Pakansari ở Bogor, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu nảy lửa Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia nằm cùng bảng đấu A với đội tuyển Việt Nam, cũng là nhà đương kim vô địch. HLV Herdman cho biết, ông cũng đã xem trận đội tuyển Việt Nam ra quân thắng dễ Timor Leste tỷ số 7-0. Nhưng hiện nay ông chỉ quan tâm tới trận ra quân với Campuchia, một đối thủ mà ông thừa nhận đã có cải thiện sức mạnh đáng kể và không thể đánh giá thấp.

Về đội tuyển Việt Nam, HLV Herdman từng thừa nhận, đây là 1 trong 2 đối thủ mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á bên cạnh Thái Lan, trong cuộc đua vô địch ASEAN Cup 2026. Sức mạnh này càng sớm củng cố, khi đội tuyển Việt Nam ra quân thắng đậm Timor Leste tỷ số 7-0, còn Thái Lan thắng dễ đội tuyển Lào tỷ số 5-0 (ở bảng B ngày 25.7).

Liệu Indonesia có thể hiện sức mạnh ứng viên vô địch như hai đối thủ trên hay không để thắng đậm đội tuyển Campuchia trong ngày ra quân, sẽ là câu hỏi đang chờ trả lời. Đặc biệt, giới CĐV Indonesia đang đặt kỳ vọng rất lớn lên HLV Herdman sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo lên ngôi giải đấu khu vực, sau khi các HLV gần đây như là ông Shin Tae-yong không thành công (vào chung kết giải năm 2020 thi đấu cuối năm 2021 và đầu năm 2022).

Theo báo chí Indonesia, đội tuyển nước này đã trở về Jakarta vào ngày 25.7, nhưng tiền vệ chủ chốt Marselino Ferdinan được trông thấy di chuyển bằng nạng, gây nghi ngờ cầu thủ đã bị chấn thương nên rất khó lòng thi đấu ít nhất là trận gặp Campuchia. Trong khi trung vệ Justin Hubner chắc chắn vắng mặt, vì đến ngày 26.7 anh vẫn còn ở bên Pháp để thi đấu giao hữu trước mùa giải cùng với CLB Fortuna Sittard của Hà Lan.