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Thể thao Bóng đá Quốc tế

Báo Malaysia vẫn chê đội nhà ‘phải nhờ sao nhập tịch mới lật ngược được thế cờ, thắng Myanmar’

Giang Lao
Giang Lao
Harian Metro đã gọi như vậy, sau khi đội tuyển Malaysia phải nhờ đến cú đúp của tiền đạo nhập tịch Paulo Josue (gốc Brazil, đã 37 tuổi), mới lội ngược dòng thắng được Myanmar với tỷ số 2-1 tối 25.7 ở trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026.

"HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đã gây bất ngờ khi không điền tiền vệ Wan Kuzain vào đội hình xuất phát. Điều này đã khiến đội tuyển Malaysia trải qua 45 phút đầu tiên của hiệp một đầy khó khăn dù vẫn có đến 4 cầu thủ nhập tịch thi đấu từ đầu gồm Endrick, Sergio Aguero ở hàng tiền vệ và Sumareh cùng Paulo Josue trên hàng công", Harian Metro đánh giá.

Báo Malaysia vẫn chê đội nhà ‘phải nhờ sao nhập tịch mới lật ngược được thế cờ, thắng Myanmar’- Ảnh 1.

Paulo Josue (áo số 17), cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hợp lệ của đội tuyển Malaysia, khi thi đấu và sinh sống ở nước này từ tháng 6.2017. Anh trở thành cứu tinh của đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026

Ảnh: Ngọc Linh

Bàn mở tỷ số sớm của Myanmar ở phút thứ 10 do công Myat Kaung Khant ghi sau pha phản công nhanh, khiến Malaysia rơi vào tình thế hỗn loạn. Tuy nhiên, chỉ có nỗ lực và kinh nghiệm của dàn cầu thủ nhập tịch, cùng việc HLV Tan Cheng Hoe kịp thời có những sự điều chỉnh hợp lý trong hiệp 2 mới giúp Harimau Malaya "Hổ Mã Lai" (biệt danh của đội tuyển Malaysia) mới tránh được cú sốc tại sân Thuwunna ở Yangon, cũng theo Harian Metro.

Trong hiệp một, sau bàn thua sớm, các cầu thủ Malaysia nỗ lực giành lại thế trận, tạo không ít cơ hội gỡ hòa, nhưng hàng thủ của họ cũng mắc sơ hở khiến nhiều lần phải rơi vào tình thế bấn loạn khi bị các cầu thủ Myanmar phản công. Nếu dứt điểm chính xác và hiệu quả hơn, đội chủ nhà Myanmar đã có thể gia tăng cách biệt ngay trong hiệp một.

Malaysia chỉ thi đấu có tổ chức trong hiệp 2

HLV Tan Cheng Hoe vào hiệp 2 đã kịp điều chỉnh chiến thuật giúp các cầu thủ Malaysia thi đấu chắc chắn và hợp lý hơn.

"Đây là hiệp đấu cho thấy đội tuyển Malaysia tỏ ra có tổ chức hơn và nỗ lực của họ đã được đền đáp khi Paulo Josue kịp gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 52 để khơi lại cơ hội cho Harimau Malaya. 5 phút sau, Malaysia được hưởng quả phạt đền sau khi một cầu thủ bị phạm lỗi trong vòng cấm, và Paulo Josue một lần nữa không gặp khó khăn khi thực hiện chính xác quả đá 11 m để đưa Harimau Malaya dẫn lại tỷ số 2-1. Một kết quả hú vía cho Harimau Malaya", Harian Metro cho biết thêm.

Báo này cũng cho rằng, việc HLV Tan Cheng Hoe sau đó tung tiền vệ Wan Kuzain vào sân ở phút 74 để có trận ra mắt đội tuyển Malaysia, mới giúp tăng cường hàng tiền vệ và tấn công cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. 

Trận thắng giúp Malaysia có được 3 điểm quý giá đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, trước khi trở về sân nhà đón tiếp đội tuyển Lào trong trận đấu thứ hai ở bảng B trên sân Kuala Lumpur vào ngày 28.7.

Trong khi đó, New Straits Times cho rằng, đội tuyển Malaysia đã kịp thể hiện bản lĩnh ngay trong tình thế khó khăn để lật ngược thế cờ giành trận thắng trước Myanmar. 

New Straits Times đánh giá, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe một khi đã vượt qua được áp lực, họ sẽ dần thể hiện tốt hơn trong các trận tiếp theo để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

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