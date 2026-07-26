Báo Thái Lan hài lòng, Madam Pang sung sướng khi đội nhà có chiến thắng ‘5 sao’ trước Lào

Thái Lan đã khởi đầu ASEAN Cup 2026 rất ấn tượng

Theo trang GOAL Thái Lan, màn trình diễn của "Voi chiến" hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà Lào có nhiều tiến bộ gần đây. Bàn thắng sớm do tiền đạo Teerasak Poeiphimai ghi ngay phút 11, càng giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson nhanh chóng thiết lập thế trận lấn lướt trước đội bóng xứ triệu voi.

Madam Pang cực kỳ sung sướng với màn ra mắt ấn tượng của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 Ảnh: Độc Lập

Các thống kê cho thấy, đội tuyển Thái Lan đã nắm đến 62% thời gian kiểm soát bóng, tung ra đến 16 cú sút so với 8 của Lào. "Voi chiến" cũng có đến 8 cú sút trúng khung thành, trong khi đội Lào không có cơ hội nào uy hiếp khung thành thủ môn Kampol Pathomakkakul, ngoại trừ một tình huống sút vọt xà ngang trong hiệp 1.

Ưu thế này càng được củng cố khi đội tuyển Lào chỉ còn chơi với 10 người ở cuối hiệp 1 (Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ phút 43). Vì vậy, đã tạo điều kiện cho các cầu thủ Thái Lan dễ dàng ghi thêm các bàn thắng với Kakana Khamyok ghi cú đúp các phút 27 và 59, cùng các bàn của Yotsakorn Burapha phút 49 và Sarach Yooyen phút 52, để có trận thắng đậm dễ dàng với tỷ số 5-0.

"Màn khởi động quá ấn tượng của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026", trang GOAL Thái Lan bày tỏ. Tuy nhiên, trong chiến thắng cách biệt này, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan, tiền vệ Sarach Yooyen phải rời sân sớm ở phút 72 với nghi ngờ bị chấn thương. Nếu đây là chấn thương nặng, sẽ là thiệt hại không đáng có của "Voi chiến" trong trận thắng tưởng chừng nhẹ nhàng của họ, GOAL Thái Lan cho biết thêm.

Trong khi đó, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không đến Vientiane ủng hộ đội nhà thi đấu. Bà xem trận đấu qua truyền hình trực tiếp tại Thái Lan.

Sau trận đấu, người đứng đầu cơ quan bóng đá Thái Lan thể hiện sự sung sướng rất lớn của mình với màn ra quân đầy ấn tượng của đội nhà, khi viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook: "3 điểm! Khởi đầu hành trình ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng. Cảm ơn và chúc mừng tất cả mọi người đã cổ vũ đội tuyển Thái Lan trong suốt 90 phút".

Trong khi đó, Siamsport bình luận: "Đội tuyển Thái Lan đã có 8 lần liên tiếp ra quân tại ASEAN Cup đều bằng các chiến thắng ấn tượng. Trận thắng đội tuyển Lào tỷ số 5-0 lần này, chính là lần gặp lại đầu tiên kể từ năm 2010. Khi đó, Thái Lan hòa đội Lào tỷ số 2-2. Kể từ đó, Thái Lan đã thắng toàn bộ các trận mở màn tại ASEAN Cup từ năm 2012 đến 2026".

Trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, cùng với trận thắng của Thái Lan trước Lào tỷ số 5-0, trận đội tuyển Việt Nam thắng Timor Leste tỷ số 7-0 vẫn là trận có tỷ số cao nhất tính đến ngày 25.7.

Ở trận tiếp theo tại bảng B ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan trở về sân nhà gặp Malaysia ngày 1.8. Malaysia sau khi thắng Myanmar tỷ số 2-1, sẽ trở về sân nhà gặp đội Lào ngày 28.7, sau đó sẽ hành quân đến Bangkok gặp Thái Lan. Trận đấu này hứa hẹn sẽ quyết định 1 trong 2 suất đi tiếp và ngôi đầu bảng B.