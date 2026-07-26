Madam Pang chiêu mộ sao Thái Lan từ nước Anh, kịp bổ sung ASEAN Cup 2026?

Madam Pang tiếp tục đưa một ngôi sao gốc Thái trở về nước thi đấu

Tiền đạo Jude Soonsup-Bell, 22 tuổi, sinh ra ở Anh, nhưng hiện chọn thi đấu cho đội tuyển Thái Lan, sau quá trình thuyết phục dài hạn của Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Madam Pang trong một chuyến đi đến Việt Nam gần đây để ủng hộ cho đội nữ U.17 Thái Lan thi đấu giao hữu Ảnh: CTV

Soonsup-Bell trưởng thành từ các lò đào tạo nổi tiếng của các CLB ở giải Ngoại hạng Anh như Chelsea, Tottenham. Tuy nhiên, anh không giành được cơ hội thi đấu ở đội 1 của các CLB này, và có thời gian sang Tây Ban Nha thi đấu theo diện cho mượn, trước khi quay về Anh khoác áo CLB Grimsby Town ở giải hạng ba nước Anh (League Two).

Trước mùa giải 2026 - 2027, Soonsup-Bell bị CLB Grimsby Town giải phóng hợp đồng trở thành cầu thủ tự do. Sau thời gian tìm kiếm cơ hội tiếp tục thi đấu ở nước Anh quá khó khăn, cầu thủ này cuối cùng đã chọn trở về Thái Lan thi đấu cho Port FC, CLB thuộc sở hữu của tập đoàn gia đình nhà Madam Pang.

Trước đây, Madam Pang cũng chính là chủ tịch của đội bóng này trong nhiều năm, trước khi chuyển giao lại cho thành viên gia đình là Chalermchoke Lamsam. Lý do, Madam Pang ra tranh cử chức Chủ tịch FAT và đắc cử, nên không thể kiêm nhiệm chức chủ tịch của một CLB thuộc Thai League.

Bên cạnh Soonsup-Bell, Madam Pang cũng từng thuyết phục nhiều cầu thủ gốc Thái từ nước ngoài trở về thi đấu cho đội tuyển quê hương của bố hoặc mẹ của mình, nhiều người trong số này như Ben Davis, Patrik Gustavsson, Jonathan Khemdee đều đã trở về thi đấu ở các CLB tại Thai League lâu nay.

Soonsup-Bell kịp dự ASEAN Cup 2026?

Việc Soonsup-Bell chính thức trở thành cầu thủ của Port FC khiến báo chí Thái Lan rất phấn khởi, và hy vọng anh sẽ kịp được bổ sung vào danh sách thi đấu ở ASEAN Cup 2026 để tăng sức mạnh cho "Voi chiến" đòi lại chức vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đặt tham vọng sẽ giành lại ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 từ tay đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Soonsup-Bell gần đây cũng đã khoác áo đội tuyển Thái Lan thi đấu các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 và giao hữu quốc tế trong FIFA Days tháng 6. Tổng cộng cầu thủ này đã có 6 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan và ghi 2 bàn.

Mặc dù vậy, việc bổ sung cầu thủ hàng đầu này vào đội hình của đội tuyển Thái Lan để tham dự ASEAN Cup 2026 khi giải đã diễn ra là không thể được. HLV Anthony Hudson của "Voi chiến" cũng đã xác nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan ngày 26.7.

"Theo quy định của giải đấu, một khi trận đấu đã diễn ra, không thể thay đổi hoặc bổ sung cầu thủ. Và ngay cả khi chúng tôi có thể bổ sung cầu thủ, chúng tôi có lẽ cũng không thể yêu cầu thêm từ Port FC, vì họ đã cung cấp rất nhiều cầu thủ rồi. Nếu chúng tôi yêu cầu thêm, họ sẽ không còn cầu thủ nào nữa", HLV Anthony Hudson chia sẻ, theo trang Ball Thai Stand.

HLV Anthony Hudson cũng cho biết thêm: "Tôi thừa nhận là không biết gì về điều này trước đây (Soonsup-Bell trở về thi đấu ở Thai League). Trước đây, khi thảo luận về cầu thủ với Port FC, Soonsup-Bell không được nhắc đến. Tôi chỉ biết được thông tin này vào sáng nay (26.7) và đã gửi lời chúc mừng đến cậu ấy trước khi lên máy bay trở về Thái Lan.

Ngoài ra, trước khi chúng tôi công bố danh sách cầu thủ thi đấu ở ASEAN Cup 2026, Soonsup-Bell có vẻ vẫn đang cân nhắc việc chuyển nhượng. Dù sao, thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp để triệu tập cậu ấy vào đội tuyển quốc gia".

Tại ASEAN Cup 2026, do rất khó triệu tập cầu thủ từ nước ngoài và hàng đầu, vì giải không diễn ra trong FIFA Days, HLV Anthony Hudson phải gọi các tiền đạo trẻ thi đấu như Mamah (mới 20 tuổi), Poeiphimai (23 tuổi), Burapha (21 tuổi) và Patrik Gustavsson (25 tuổi).

Mặc dù vậy, đội tuyển Thái Lan ra quân thắng tưng bừng đội Lào với tỷ số 5-0 ngày 25.7, trong đó Poeiphimai là người ghi bàn mở tỷ số, Kakana lập cú đúp, cùng Burapha và Sarach Yooyen đều góp 1 bàn.