HLV Mourinho và Real Madrid khiến hai nhà báo đưa tin chuyển nhượng khẩu chiến dữ dội

Fabrizio Romano đã "Here we go!" (Xong rồi!), Florian Plettenberg nói "chưa có thỏa thuận nào"

Ngày 27.7, Fabrizio Romano đăng dòng trạng thái xác nhận thương vụ cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà, Yan Diomande của RB Leipzig đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid theo đề xuất từ HLV Mourinho với mức phí khoảng hơn 100 triệu euro.

"Đây là tin chính thức và mọi thứ đã xong rồi! (theo khẩu hiệu quen thuộc "Here we go!"). Yan Diomande sẽ bay đến Madrid trong tuần này để kiểm tra y tế và ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2031", Fabrizio Romano viết trên tài khoản mạng xã hội X, đồng thời cập nhật trên các tài khoản của mình như Instagram.

Xung quanh vụ chuyển nhượng cầu thủ Yan Diomande đến Real Madrid ngày 27.7, khiến hai nhà báo đưa tin này khẩu chiến dữ dội Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cùng lúc nhà báo Florian Plettenberg của Sky (Đức), cũng là một chuyên gia đưa tin chuyển nhượng, bác bỏ và khẳng định: "Một lưu ý nhanh về vụ chuyển nhượng Yan Diomande, bởi vì ngày càng có nhiều điều trong lĩnh vực này trở nên hơi nực cười: Nếu đã có thỏa thuận cuối cùng giữa RB Leipzig và Real Madrid, thì người ta có thể công bố mức phí chuyển nhượng chính xác, phải không? Thực tế là: vẫn chưa có thỏa thuận nào".

"Điều này tiếp tục được xác nhận bởi RB Leipzig, Real Madrid và phía cầu thủ. Nếu một lời đề nghị 100 triệu euro đã bị từ chối, thì rõ ràng mức phí cuối cùng sẽ cao hơn 100 triệu euro, phải không? Real Madrid dự kiến sẽ hoàn tất thương vụ vào ngày mai (28.7) hoặc muộn nhất là trong tuần tới.

Diomande muốn gia nhập Real Madrid và đã có thỏa thuận miệng đến năm 2031. Các cuộc đàm phán giữa hai CLB sẽ tiếp tục vào ngày mai. Diomande cũng dự kiến sẽ trở lại Leipzig vào ngày mai (28.7)", Florian Plettenberg viết thêm.

Sau đó, Florian Plettenberg đính chính lại điều này trong các dòng trạng thái của Fabrizio Romano, cho rằng nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng uy tín hàng đầu thế giới này đã đưa tin giả nhiều hơn là tin chính xác. Cũng như cáo buộc Fabrizio Romano đã đưa các thông tin như vụ HLV Klopp ký hợp đồng với đội tuyển Đức không phải tin độc quyền…

Real Madrid đã sở hữu Yan Diomande

Sự việc này sau đó đã gây ra một vụ khẩu chiến hy hữu giữa hai nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng trên mạng xã hội X.

Fabrizio Romano sau đó cũng đáp trả, cho rằng nguồn tin của Florian Plettenberg từng đưa Man City muốn có Yan Diomande với mức phí cũng 100 triệu euro là sai sự thật, vì Man City không tham gia thương vụ. Fabrizio Romano viết: "Đừng lo, Yan Diomande rồi cũng sẽ đến Real Madrid, giống như HLV Klopp ký hợp đồng với đội tuyển Đức".

HLV Mourinho trở lại, Real Madrid đã tăng cường đến 5 bản hợp đồng chất lượng Ảnh: Reuters

Fabrizio Romano cũng đáp trả thêm về Florian Plettenberg: "Có lẽ bây giờ tôi nên đăng lại những tin nhắn bạn gửi hỏi tôi "làm thế nào để tăng lượng người theo dõi tài khoản", hoặc "công việc của bạn truyền cảm hứng cho tôi" ra sao. Giờ thì bạn đã bắt đầu dạy tôi cách làm công việc của mình rồi".

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Trên thực tế, Fabrizio Romano đã "Here we go!" hoàn toàn chính xác, và sớm nhất về thương vụ Real Madrid chốt mua Yan Diomande. CLB PSG, thay vì là Man City, mới là nơi đã tham gia thương vụ chiêu mộ Yan Diomande, nhưng công bố rút lui và cảm thấy bị phản bội "bởi một số người trung gian".

"PSG vẫn theo đuổi Yan Diomande đến phút chót, nhưng sau khi Real Madrid tăng giá mua "hơn 100 triệu euro", khiến đội bóng thành Paris bỏ cuộc, dù trước đó họ đã có thỏa thuận miệng "trong khoảng 100 triệu euro trở lại", MARCA tiết lộ.

Sau khi sở hữu Yan Diomande (chỉ còn chờ ngày ra mắt và ký hợp đồng), Real Madrid nhiều khả năng sẽ từ bỏ việc theo đuổi cầu thủ Michael Olise của Bayern Munich, cũng theo MARCA và thêm rằng: "Nhưng họ sẽ dồn hết nỗ lực vào phi vụ còn lại để chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Man City, cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng tại World Cup 2026".

Báo chí Tây Ban Nha đã xác nhận, Rodri và Real Madrid đã đạt thỏa thuận cá nhân, chỉ còn chờ 2 CLB đàm phán mức phí chuyển nhượng.

Tính đến nay, kể từ khi HLV Mourinho trở lại, Real Madrid đã tăng cường đến 5 bản hợp đồng chất lượng, gồm Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Yan Diomande, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, và chỉ còn chờ thêm Rodri.