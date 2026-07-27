Tiền vệ Anh bỗng 'hút hàng'

N HỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG

Cả Morgan Rogers lẫn Elliot Anderson đều là tiền vệ giỏi, còn khá trẻ (đều 22 tuổi). Nhưng tất nhiên, tên tuổi của họ không sánh được với mẫu ngôi sao lớn, như Erling Haaland.

Trong toàn bộ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước, Rogers đứng thứ nhì về số lần chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương (181 lần). Anderson thì đứng đầu giải Ngoại hạng Anh trong rất nhiều thống kê: số lần chạm bóng (3.300 lần), số lần thắng trong tranh chấp tay đôi (297), số lần thu hồi bóng (306)… Anderson là tiền vệ trung tâm có số đường chuyền chính xác nhiều nhất (2.038 lần) ở giải Ngoại hạng.

Morgan Rogers (17) trong màu áo đội tuyển Anh ở World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Giờ này năm ngoái, các tiền đạo đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng Anh. Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Bryan Mbeumo, Cunha, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Nick Woltemade… Cũng có những trường hợp thành công, nhưng đa số không đáp ứng được kỳ vọng. Đấy là mặt trái của các ngôi sao: đôi khi danh tiếng của họ cao hơn thực tài. Phải chăng vì kinh nghiệm ấy mà bây giờ các "đại gia" ở giải Ngoại hạng quay sang chọn mẫu ngôi sao thầm lặng, gây chú ý bằng số liệu thống kê chuyên môn hơn là danh tiếng?

Cũng là hệ quả từ hiện tượng săn lùng tiền đạo mùa trước, bây giờ đội mạnh nào ở giải Ngoại hạng cũng đã có đủ nhân sự cho vị trí này. Và họ chuyển sang cuộc đua săn lùng tiền vệ, nhất là mẫu tiền vệ có lối chơi đa năng, sẵn sàng đảm trách nhiều vai trò khác nhau. Morgan Rogers có thể đá vai "số 10" hoặc chơi ở cánh trái. Mùa trước, anh tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn (ghi hoặc kiến tạo) cho Aston Villa rất nhiều. Ngược lại, Anderson xuất sắc chủ yếu về các thông số liên quan đến phòng ngự. Anh đóng vai trò quan trọng giúp Nottingham Forest trụ hạng thành công. Tuy nhiên, chỉ số tấn công của Anderson cũng rất ấn tượng (kiến thiết cơ hội khá nhiều).

Trên nguyên tắc, hợp đồng của Anderson ở Manchester City chỉ vừa được hoàn tất trong tuần qua. Nhưng vụ chuyển nhượng của anh đã được biết đến ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Nhìn vào sự thể hiện của Anderson trong đội tuyển Anh, ai cũng thừa nhận: Manchester City đã rất nhanh tay khi kịp giành được chữ ký của tiền vệ này. Thành công của vụ chuyển nhượng Anderson sẽ kích hoạt thêm nhiều vụ khác.

CLB CÓ TIỀN, CẦU THỦ CÓ GIÁ TRỊ

Mùa chuyển nhượng chỉ đang ở giai đoạn khởi động, vậy mà đã có đến 3 bản hợp đồng trị giá từ 100 triệu bảng trở lên ở giải Ngoại hạng. Ngoài Anderson và Rogers, còn có Sandro Tonali vừa gia nhập Tottenham với giá 100 triệu bảng. Đáng lưu ý: Tonali cũng là một tiền vệ. Tottenham còn chi khá đậm để mua lại tiền vệ trẻ Matheus Fernandes của West Ham với giá 85 triệu bảng.

Adam Wharton (Crystal Palace) và Alex Scott (Bournemouth) là hai cái tên đáng lưu ý nhất, trong diễn biến tiếp theo của mùa chuyển nhượng. Họ đều còn khá trẻ (22 hoặc 23 tuổi), chơi rất hay trong mùa vừa qua, và đang lên giá nhờ trào lưu mua sắm tiền vệ trong làng bóng Anh.

Một mặt, tiền vệ là vị trí đang được tăng cường nhiều nhất, như đã nêu. Mặt khác, hễ nhân vật trong cuộc có tuổi đời không cao và mang quốc tịch Anh thì giá chuyển nhượng chắc chắn là không rẻ. Giải Ngoại hạng Anh quy định mỗi đội phải có ít nhất 8 cầu thủ được đào tạo tại Anh hoặc Xứ Wales trong danh sách 25 cầu thủ, nên các đội bóng lớn luôn ưu tiên tuyển mộ tài năng bản xứ, để còn nhiều chỗ trống cho các ngôi sao cự phách đến từ nước ngoài. Còn yếu tố tuổi đời của ngôi sao thì quá dễ hiểu: còn trẻ sẽ có giá trị sử dụng lâu dài, dễ bán lại trong tương lai.

Trong khi tiền vệ người Anh có giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng thì nhìn từ góc độ ngược lại, các CLB Anh ngày càng có thêm nhiều tiền, dễ dàng mua sắm thoải mái. Vấn đề ở đây không phải là khả năng "rải tiền", mà là quy định công bằng tài chính. Những đội có thu nhập thấp thì dù sẵn lòng chi đậm để mua ngôi sao mong muốn cũng chẳng được.

Một đội ở đẳng cấp trung bình - yếu tại giải Ngoại hạng (miễn không rớt hạng là được) luôn có nguồn thu ngang với đa số các đội dự Champions League ở 4 giải đấu hàng đầu châu Âu còn lại. Đấy là lý do vì sao các đội bóng Anh có sức mạnh vượt trội trên thị trường chuyển nhượng.