Messi lần đầu tiên xuất hiện sau World Cup, làm điều đặc biệt trong ngày Casemiro ra mắt Inter Miami

Messi rất thoải mái, anh liên tục chào hỏi người hâm mộ Argentina

Theo kênh TyC Sports, sự xuất hiện của Messi trước công chúng lần đầu tiên sau World Cup và sau rất nhiều ngày chờ đợi này, thực sự là một món quà đầy xa xỉ cho người hâm mộ Argentina, những người rất muốn gặp danh thủ này và gửi cho anh nhiều tình cảm để vẫn tiếp tục sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia.

Messi đã xuất hiện trở lại sau những ngày khó khăn vì trận thua ở chung kết World Cup 2026 mà anh đã thừa nhận gần đây Ảnh: Reuters

Messi cùng các con trai và một số thành viên trong gia đình đến xem và ủng hộ CLB Leones de Rosario trong trận đấu với Central Cordoba, thuộc vòng 21 giải Primera C (hạng tư Argentina). CLB Leones de Rosario cũng thuộc sở hữu của gia đình Messi quản lý và đang chạy đua giành quyền thăng hạng lên giải hạng ba của bóng đá Argentina.

Messi đến xem trận đấu với phong cách giản dị trong chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu. Anh cùng các con trai Thiago, Mateo và Ciro ngồi xem trận đấu ở khán đài phía sau khung thành, không phải trong khu vực VIP.

Trong thời gian xem trận đấu, Messi liên tục ký tặng cho người hâm mộ. Trong khi đó, bên ngoài sân, còn có rất đông khán giả không thể vào sân đã kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài và liên tục hô vang tên Messi, cũng như hy vọng sẽ gặp danh thủ này dù chỉ thoáng qua, theo TyC Sports.

TyC Sports cũng cho biết, sự xuất hiện của Messi với tâm trạng thoải mái, cho thấy anh đã dần nguôi ngoai sau trận chung kết World Cup 2026 và tìm lại sự cân bằng vốn có của mình.

"Đây là những hình ảnh mà người Argentina rất muốn thấy, một Messi đã bình thản trở lại. Ở tuổi 39, anh đã giành vị trí á quân thế giới, là người ghi bàn nhiều thứ hai và kiến tạo nhiều thứ hai trong giải đấu. Không có gì để trách móc anh ấy; anh ấy đã cống hiến hết mình trên sân cỏ cho đất nước. Giờ là lúc để nạp lại năng lượng cho những gì sắp tới. Messi sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, và chúng ta sẽ được tận hưởng điều đó", kênh truyền hình TyC Sports (Argentina) bày tỏ thêm.

Vắng Messi, Suarez và Casemiro ra mắt, giúp Inter Miami tiếp tục có chiến thắng tại giải MLS Ảnh: Reuters

Inter Miami vẫn thẳng tiến khi vắng Messi

Cùng ngày 26.7, khi Messi và De Paul tiếp tục vắng mặt vì cần nghỉ ngơi sau World Cup, CLB Inter Miami với sự xuất hiện của tân binh tiền vệ Casemiro tiếp tục giành chiến thắng trước CF Montreal với tỷ số 1-0 trên sân khách tại giải MLS. Bàn thắng duy nhất trận đấu do tiền đạo Suarez tiếp tục ghi bàn từ chấm 11 m ở phút 81. Đây là bàn thứ ba chỉ trong 2 trận gần đây của Suarez.

Trước đó, Messi và De Paul được chính thức rút khỏi trận MLS All-Star mà không bị phạt cấm thi đấu, vì lý do họ cần nghỉ ngơi sau World Cup. Cầu thủ Yannick Bright của Inter Miami được chọn thay thế. Đây là năm thứ ba liên tiếp Messi được chọn, nhưng vào giờ cuối anh đã không tham dự sự kiện rất được chờ đợi này tại Mỹ.

Trong khi đó, Inter Miami vắng Messi và De Paul, vẫn duy trì đà toàn thắng trận thứ hai liên tiếp kể từ sau World Cup, để tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 37 điểm sau 17 trận, áp rất sát đội đầu bảng Nashville SC (40 điểm).