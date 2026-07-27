Chủ tịch FIFA phản bác những lời chỉ trích World Cup 2026, cáo buộc ‘lan truyền sai sự thật’

World Cup 2026 "an toàn và an ninh 100%, chỉ có niềm vui và hạnh phúc!"

Trong thư ngỏ, Chủ tịch FIFA Infantino viết: "Các bạn đã quá chìm đắm trong sự thù hận và chỉ trích mà bỏ lỡ tất cả".

Ông cũng nhắn gửi những người chỉ trích: "Gửi những kẻ ngồi sau ngòi bút và giấy tờ, sau màn hình đang lan truyền sự thù hận và tin đồn thất thiệt, tôi muốn nói rằng trong khi các bạn đang ngồi đó, chúng tôi tại FIFA đang ở tuyến đầu tổ chức, làm việc chăm chỉ và mang đến một lễ hội bóng đá tuyệt vời nhất thế giới".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao HCV cho cầu thủ Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Ông Infantino nhấn mạnh: "Chúng tôi không hề chứng kiến bạo lực, không có sự cố nào, World Cup 2026 đã diễn ra an toàn và an ninh 100%, chỉ có niềm vui và hạnh phúc!".

Chủ tịch FIFA đồng thời bảo vệ World Cup 2026 "là một giải đấu thành công, tôn vinh sự đoàn kết, an toàn và hòa nhập", bất chấp đã có nhiều kêu ca về một số vấn đề trong suốt giải đấu, bao gồm tranh luận về các hạn chế thị thực của Mỹ ảnh hưởng đến người hâm mộ và quan chức từ một số quốc gia, và những lo ngại liên quan đến các đội đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Bức thư của ông Infantino cũng được đưa ra sau khi FIFA xem xét kỹ lưỡng cách xử lý vụ kỷ luật của cầu thủ Folarin Balogun (Mỹ), quyết định đình chỉ án phạt cấm thi đấu một trận tự động đối với anh này sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bosnia & Herzegovina, sau sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập cũng tạo ra cuộc tranh luận rộng rãi giữa người hâm mộ và các chuyên gia.

Mặc dù Infantino không đề cập đến các trường hợp cụ thể, ông lập luận rằng nhiều quyết định của trọng tài và án kỷ luật bị chỉ trích trong suốt giải đấu là điều thường thấy trong nhiều giải đấu khác nhau trên toàn thế giới, theo Reuters.

"Những thẻ đỏ hoặc thẻ vàng có thể bị nhầm lẫn, hoặc những quyết định sau đó không cấm thi đấu cầu thủ trong một số trường hợp nhất định là chuyện thường tình và được chấp nhận rộng rãi ở một số giải đấu lớn nhất trên thế giới", Chủ tịch FIFA bày tỏ và thêm rằng: "Thật kỳ lạ là chính những quốc gia áp dụng những thực tiễn này lại là những quốc gia chỉ trích".

Tranh cãi về thị thực tại World Cup 2026

Một trong những vấn đề liên quan đến sự cố này là trường hợp trọng tài người Somalia, Omar Abdulkadir Artan, đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ mặc dù có thị thực hợp lệ để làm việc tại World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Infantino đã chỉ ra sự tham gia của các quốc gia đang đối mặt với căng thẳng chính trị, khủng hoảng trong nước và thách thức về sức khỏe trong nước như bằng chứng cho thấy bóng đá có khả năng vượt qua những chia rẽ.

Trong khi sự tham gia của đội tuyển Iran diễn ra trong bối cảnh xung đột với Mỹ, các vấn đề xung quanh cuộc khủng hoảng trong nước của Haiti và dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo cũng thu hút sự chú ý đến các hạn chế về thị thực và đi lại.

"Iran đã nhập cảnh vào Mỹ mà không có sự cố hay xung đột nào. Đội tuyển Iran đã nhận được thị thực để nhập cảnh vì bóng đá là về hòa bình. Nó không phải về chính trị. Các quốc gia đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc các thách thức khác đã được cấp thị thực", Chủ tịch FIFA Infantino giải thích.

Ông cũng nhấn mạnh thêm và kết luận: "Khi bóng đá đưa Haiti đến với thế giới, một quốc gia mà nhiều người không thể hoặc không muốn đến thăm, có lẽ đã đến lúc bạn nên gác bút và bàn phím sang một bên và thể hiện sự tôn trọng đối với các đội bóng đã thi đấu".