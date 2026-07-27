Báo Indonesia ca ngợi đội nhà thăng hoa thắng đậm Campuchia, tăng cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026

Hat-trick kiến tạo của Thom Haye là điểm sáng nhất của Indonesia

Theo CNN Indonesia, mặc dù tiền đạo tân binh vừa ra mắt Mitchell Baker (cao 1,96 m) ghi cú hat-trick đầu tiên cho đội tuyển Indonesia, nhưng cú hat-trick kiến tạo của Thom Haye mới giúp đội bóng xứ vạn đảo thăng hoa trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ Thom Haye (19) trở thành điểm sáng nhất của đội tuyển Indonesia trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 ngày 27.7 Ảnh: Reuters

"Thành công của đội tuyển Indonesia khi dẫn trước Campuchia tỷ số 3-0 trong 25 phút đầu tiên, rõ ràng không thể tách rời khỏi vai trò của Thom Haye. Hai pha kiến tạo của anh, từ các tình huống cố định, đã dẫn đến các bàn thắng của Mitchell Baker và Sandy Walsh.

Pha kiến tạo đầu tiên của Thom Haye đến từ một quả đá phạt, được thực hiện khá xa vòng cấm. Thom Haye đã chuyền bóng cho Mitchell Baker, người đã đánh đầu thành công đưa bóng vào lưới giúp Indonesia dẫn trước 1-0 ở phút thứ 6", CNN Indonesia tường thuật.

Pha kiến tạo thứ hai đến ở phút thứ 24. Quả phạt góc của Thom Haye dẫn đến pha đánh đầu chính xác của Sandy Walsh. Đội tuyển Indonesia dẫn trước 3-0 ngay từ đầu trận đấu, với bàn còn lại cũng do Baker ghi phút 15.

Chính lợi thế dẫn trước ba bàn này đã giúp đội tuyển Indonesia hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Sau đó, sự kháng cự của các cầu thủ Campuchia trở nên mạnh mẽ hơn, và họ đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 do thủ môn Nadeo để phản lưới nhà sau cú sút đẳng cấp của Sokmeng Chea.

"Mặc dù vậy, Thom Haye một lần nữa thể hiện khả năng chuyền bóng điêu luyện của mình. Lần này, từ tình huống mở, Thom Haye chuyền bóng vào vòng cấm, và Baker lại đánh đầu ghi bàn giúp đội tuyển Indonesia tiếp tục vươn lên dẫn trước 4-1 ở phút 56. Một tỷ số rất an toàn và thuận lợi cho thầy trò HLV John Herdman, trước khi vào cuối trận tiền đạo vào thay người Jens Raven ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 5-1", cũng theo CNN Indonesia.

CNN Indonesia cho rằng, màn ra quân của đội tuyển Indonesia hết sức thăng hoa, nhờ hai cú hat-trick ghi bàn và kiến tạo lần lượt của Baker và Thom Haye, đã giúp khởi đầu với một kết quả ấn tượng.

Đội tuyển Indonesia (3 điểm), hiện xếp thứ ba bảng A, sau đội tuyển Việt Nam cũng có 3 điểm do kém hiệu số. Trong khi Singapore tạm chiếm ngôi đầu với 6 điểm sau 2 trận. Campuchia và Timor Leste (cũng thi đấu 2 trận) chưa có điểm nào.

Ở trận kế tiếp, đội tuyển Indonesia gặp Timor Leste tại Chonburi (Thái Lan) lúc 17 giờ ngày 31.7. Trong khi cùng ngày, lúc 20 giờ, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình.