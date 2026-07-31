Đội tuyển Việt Nam chiếm lại ngôi đầu bảng ASEAN Cup 2026 trong trường hợp nào?

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp nhì bảng A

Cục diện bảng A giải ASEAN Cup 2026 chứng kiến sự biến động về mặt thứ hạng sau lượt trận thứ hai, khi đội tuyển Việt Nam không ra sân. Đội tuyển Singapore đã tạm thời vươn lên chiếm lấy vị trí dẫn đầu với 6 điểm trọn vẹn cùng hiệu số +3, sau chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. Dù bị đẩy xuống vị trí nhì bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu lợi thế lớn nhờ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7) và đá ít hơn Singapore 1 trận.

Trong khi đó, trận thắng giòn giã 5-1 trước Campuchia giúp Indonesia đứng thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số +4. Ở hai vị trí cuối bảng, Campuchia và Timor Leste vẫn chưa có được điểm số nào sau hai thất bại liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đòi lại ngôi đầu khi chạm trán Singapore ẢNH: CMH

Cơ hội tái chiếm đỉnh bảng A sẽ đến với đội tuyển Việt Nam ngay ở lượt trận thứ ba diễn ra vào 20 giờ tối nay (31.7). Để vươn lên vị trí số 1, điều kiện bắt buộc đối với Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội là phải đánh bại chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Singapore trong cuộc đọ sức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việc giành trọn 3 điểm trước đội bóng đảo quốc sư tử sẽ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik san bằng cột mốc 6 điểm với chính đối thủ và mở ra cánh cửa trở lại ngôi đầu.

Đội tuyển Việt Nam trước Singapore: Thước đo cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Có thể bị Indonesia ngáng đường

Tuy nhiên, trận thắng trước Singapore mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để các chiến binh sao vàng chắc chắn vượt lên trên tất cả nằm ở kết quả của cặp đấu diễn ra sớm hơn cùng ngày (17 giờ hôm nay) giữa Indonesia và Timor Leste.

Đội bóng xứ sở vạn đảo nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm và đặt mục tiêu thắng với tỷ số càng đậm càng tốt. Khả năng đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng sở hữu 6 điểm sau 3 lượt trận là rất lớn. Do đó, việc phân định thứ hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng bại. Điều kiện cần để thầy trò HLV Kim Sang-sik đòi lại ngôi đầu là phải có hiệu số bàn thắng bại (hoặc tổng số bàn thắng) cao hơn đoàn quân của ông John Herdman.

Trong trường hợp đội bóng xứ vạn đảo giành chiến thắng, hiệu số bàn thắng bại sau trận đấu của họ không được vượt qua chỉ số hiệu số của đội tuyển Việt Nam. Nếu cả hai yếu tố trên đồng thời xuất hiện, tấm vé dẫn đầu bảng A sẽ chính thức quay trở lại với HLV Kim Sang-sik cùng các học trò.