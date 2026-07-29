Mối nguy hiểm nào rình rập đội tuyển Việt Nam khi đụng độ Singapore?

Dù không được đánh giá cao bằng đội tuyển Việt Nam về lực lượng lẫn đẳng cấp, nhưng Singapore đang cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng đảo quốc sư tử hiện ở đỉnh bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận toàn thắng (thi đấu nhiều hơn Việt Nam 1 trận).

Sự thực dụng cùng lối chơi phòng ngự phản công khá sắc sảo biến họ thành chướng ngại vật lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong hệ thống chiến thuật mà Singapore đang vận hành, tiền đạo Ilhan Fandi là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào của đối phương. Với 2 bàn thắng sau 2 trận liên tiếp, chân sút sinh năm 2002 cho thấy bản năng sát thủ cùng sự tự tin cao độ ở thời điểm hiện tại.

Ilhan Fandi (19) là cầu thủ rất nguy hiểm của Singapore ẢNH: AFF

Khả năng dứt điểm đa dạng của Fandi được khắc họa rõ nét qua siêu phẩm ở những phút bù giờ cuối cùng trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Campuchia, hay cú bay người đánh đầu hiểm hóc tung lưới Timor Leste. Tiền đạo 24 tuổi sở hữu thể hình khá lý tưởng với chiều cao 1,83 m, có nhãn quan nhạy bén cùng sự chủ động trong các tình huống chạy chỗ.

Sự hiện diện của Ilhan Fandi sẽ là "bài toán" đòi hỏi HLV Kim Sang-sik cùng hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam phải đưa ra lời giải. Để kiềm tỏa trung phong này, các hậu vệ biên Việt Nam cần hạn chế những pha tạt bóng từ hai cánh của Singapore. Bên cạnh đó, các học trò của ông Kim phải duy trì sự bọc lót ăn ý và giữ sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút, đặc biệt là vào những thời điểm nhạy cảm cuối trận.

Màn đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 31.7 mang tính chất rất quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik, ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành tấm vé vào bán kết. Do đó, đội bóng sao vàng cần phải hết sức thận trọng để không sẩy chân trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.