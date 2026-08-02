Đội tuyển Việt Nam: Đừng để sự tự tin thái quá biến thành áp lực

Sự hấp tấp đã phá hỏng mọi thứ

Trên sân nhà Mỹ Đình có mặt cỏ rất đẹp, đội tuyển VN lại phô diễn lối chơi quá vội vàng và hấp tấp. Có thể sự hưng phấn sau khi có tới 7 bàn thắng vào lưới Timor Leste ở trận ra quân đã khiến các học trò HLV Kim Sang-sik mất bình tĩnh. VN nhập cuộc nhanh, tấn công dồn dập để phủ đầu là một quyết định không tồi. Nhưng khi đối thủ đã có sự chuẩn bị kỹ càng và triển khai lối chơi phòng ngự khoa học thì thầy Kim lại chưa có những giải pháp phù hợp, chưa chuẩn bị phương án tấn công dự phòng khác. Cho dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 1, tung ra tới 14 pha dứt điểm và tạo ra 3 cơ hội có thể ghi bàn nhưng không thể tận dụng, áp lực tâm lý lại quay ngược lại đè nặng lên các chân sút của chúng ta.

Xuân Son được kỳ vọng sẽ lấy lại hiệu suất ghi bàn trong trận đấu sống còn với chủ nhà Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc vừa tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu trước, nhưng khi gặp Singapore đã vội vã khi đưa ra những quyết định dứt điểm. Xuân Son hay Hoàng Hên cũng tỏ ra quá nôn nóng để lập công dẫn đến những tình huống xử lý cá nhân thiếu sáng suốt. Những cơ hội rõ ràng lần lượt trôi qua, những sự tiếc nuối, những ánh mắt trách móc tăng dần lên. Hàng công VN mất dần sự kết nối và đa dạng trong những tình huống phối hợp ở 1/3 phần sân đối phương, dẫn đến sự ức chế về mặt tâm lý. Khả năng kiểm soát trận đấu, kiểm soát đối thủ bị trôi khỏi tầm tay của Hoàng Đức và các đồng đội.

Chính thầy Kim cũng mất bình tĩnh

Hình ảnh "viral" nhất của trận đấu có lẽ là khuôn mặt căng thẳng của HLV Kim Sang-sik khi Đình Bắc đi lướt qua. Quyết định thay chân sút trẻ đang có phong độ cao bằng tiền đạo nhập tịch Tài Lộc đã gây ra nhiều tranh cãi. Đúng là Đình Bắc chơi không thật sự tốt ở 40 phút đầu tiên khi dứt điểm có phần cẩu thả và vội vàng. Bắc cũng chính là người đã bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất của VN trong hiệp 1. Rút Đình Bắc ra là một sự thay đổi người có thể hiểu được của thầy Kim, nhưng thay người ngay ở phút 40, trước sự ngơ ngác, bất lực và có phần không cam tâm của Đình Bắc đã tạo ra những phản ứng trái chiều.

Điều đáng nói là sự xuất hiện của Tài Lộc trong 5 phút cuối hiệp 1 và cả quãng thời gian của hiệp 2 là không thật sự thuyết phục. Tài Lộc chỉ có 1 dấu ấn là tình huống dứt điểm từ xa trúng xà ngang. Anh cũng không tạo ra nhiều điểm nhấn, thậm chí còn "dẫm lên chân" của Hoàng Hên trong những tình huống di chuyển sang cánh phải. Quan trọng hơn, kể từ khi Tài Lộc vào sân, VN không tạo ra bất cứ một cơ hội nguy hiểm nào, trong khi lúc Đình Bắc còn trên sân thì chỉ số đó là 3. Những sự điều chỉnh khác như việc đưa Hai Long vào thay Hoàng Hên hay sử dụng Thành Long, Việt Cường ở những phút bù giờ thực sự là khó hiểu và không mang lại hiệu quả.

Một trận hòa như thua đã đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tình thế rất khó khăn khi phải chạm trán đối thủ mạnh Indonesia vào ngày 3.8. Rất khó để Hoàng Đức, Quang Hải và các đồng đội có thể tạo ra sự thay đổi gì đó quá lớn lao chỉ trong vòng vài ngày. Nhưng khán giả VN hy vọng với những kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, thầy Kim sẽ kịp xốc lại tinh thần cho các học trò, truyền cho họ sự tự tin và khát khao chiến thắng để có thể có được màn trình diễn tốt trên đất bạn. Nhân lực của chúng ta ở giải đấu này không tệ, thậm chí xét ở một trận đấu, một thời điểm, đội tuyển VN vẫn có những nhân tố tốt để xoay chuyển thế trận. Hy vọng điều đó sẽ đến trong trận đấu quyết định gặp Indonesia. Đội tuyển VN đừng để sự tự tin thái quá trở thành áp lực khổng lồ, hậu quả sẽ khôn lường.