Phòng tuyến yếu nhất của đội tuyển Việt Nam đã lộ diện

Đội tuyển Việt Nam dễ bị khoan trung lộ

Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste ở ngày mở màn, đội tuyển Việt Nam có cú bước hụt đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, khi để hòa 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31.7.

Đây mới là trận thứ hai trong suốt 2 năm ông Kim huấn luyện, Việt Nam không ghi bàn trên sân nhà (trước đó là trận thua 0-3 trước Nga hồi tháng 9.2024).

Nhìn vào bảng đấu, tình hình chưa đến mức đáng lo. Học trò ông Kim còn 2 trận sửa sai cùng quyền tự quyết. Tính từ ASEAN Cup 2018 đến nay, ở giải đấu nào, Việt Nam cũng "dính" một trận hòa 0-0 hoặc 1-1 ở vòng bảng. Singapore của HLV Gavin Lee cũng không phải đội bóng dễ bị bắt nạt, khi vừa đoạt vé đến Asian Cup 2027.

Hoàng Đức (áo đỏ) bị theo sát ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, xuyên suốt tổng thể, đội tuyển Việt Nam đánh rơi 3 điểm vì chúng ta... dở, hơn là đối thủ hay. Tuyến giữa, vốn là khu vực mong manh và thiếu nhân sự nhất, đã lộ ra điểm yếu trong suốt hiệp 2 trận gặp Singapore. HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm lắp ghép bộ đôi Hoàng Đức - Quang Hải đá giữa từ trận giao hữu với Bangladesh hồi tháng 3, với hy vọng 2 cầu thủ cùng giỏi cầm nhịp, giữ bóng triển khai mảng miếng và có nhãn quan sáng tạo sẽ giúp tuyến giữa áp đặt thế trận.

Nhưng, ngay từ những trận trước, công thức này đã lộ ra sơ hở. Quang Hải không phải tiền vệ trung tâm thực thụ. Anh thực chất là tiền vệ tấn công được kéo lùi về giữa.

Quang Hải xử lý một chạm tốt, quan sát nhanh và chuyền xuyên tuyến ấn tượng, nhưng thực tế, đó là vai trò đã có Hoàng Đức đảm đương tốt. Tiền vệ sinh năm 1998 thực hiện thành công 89 trong số 94 đường chuyền ở trận gặp Singapore. Nói cách khác, ông Kim đã có Hoàng Đức, thì không cần thêm Quang Hải ở giữa.

Dưới thời HLV Park Hang-seo trước đây, Quang Hải chỉ được kéo về giữa ở những trận đấu rất đặc thù, khi Việt Nam gặp đội dưới cơ. Còn trước những đối thủ pressing gây áp lực tốt, bộ đôi giỏi cầm bóng hơn là đánh chặn, pressing và bọc lót như Quang Hải - Hoàng Đức lập tức lộ điểm yếu. Cả hai có xu hướng chơi giống nhau và không thể lấp đầy khuyết điểm của nhau.

Quang Hải có trận đấu không thành công ẢNH: MINH TÚ

Ở các kỳ ASEAN Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều có những tiền vệ trung tâm càn quét, đánh chặn và tranh chấp dũng mãnh, như Hùng Dũng, Huy Hùng hay Ngọc Tân. Công thức một đấu sĩ (tiền vệ đánh chặn) sát cánh bên một nghệ sĩ (tiền vệ cầm nhịp) luôn mang tới sự cân bằng, thay vì... 2 nghệ sĩ như đội tuyển Việt Nam lúc này.

Hệ quả tất yếu, đội tuyển Việt Nam bế tắc hoàn toàn ở trung lộ trước Singapore trong hiệp 2, phải tạt bóng liên tục từ hai biên. Hậu vệ này mệt, ông Kim lại thay hậu vệ khác vào... tạt tiếp. Có thời điểm, chủ nhà bố trí 3 chân tạt (Tuấn Tài, Văn Hậu, Tiến Anh) trên sân. Học trò ông Kim đánh đổi sự bài bản, khoa học, để đổi lấy những đường chuyền "mì ăn liền", cho Xuân Son, Hoàng Hên tự xử lý.

Tuyến giữa cũng không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, khi liên tục mất bóng nguy hiểm để Singapore phản công. HLV Gavin Lee không nói quá khi cho rằng "Singapore đã có thể thắng". 15 phút cuối trận thuộc về đội khách, với hàng tá cơ hội ngon ăn, bởi trung lộ đã mở cửa ccho đối thủ tung hoành.

Thay đổi cần thiết

Dù Hoàng Đức, Quang Hải không thể thu hồi bóng và bị khai thác triền miên, nhưng HLV Kim Sang-sik thay người rất chậm. Phút bù giờ, ông mới tung Thành Long vào thay Quang Hải. Thay đổi này không thể tạo ra hiệu ứng nào, thậm chí còn giúp Singapore... kéo dài thời gian.

Chiến lược gia Hàn Quốc thừa nhận việc đưa Thành Long vào sân là "muộn", nhưng bảo lưu quan điểm giữ Quang Hải là đúng, bởi "Hải là thủ lĩnh, cần ở lại để dẫn dắt anh em".

Đội tuyển Việt Nam cần thêm sức chiến đấu ẢNH: MINH TÚ

"Cầu thủ đã luống cuống do tâm lý hơi hưng phấn nối dài từ trận trước. Việt Nam cũng pressing chưa tốt. Chúng tôi phải họp chiến thuật để cải thiện lối đá", HLV Kim Sang-sik thừa nhận với báo chí.

Thay đổi cần thiết nhất, có lẽ phải đến từ tuyến giữa. Ông Kim cần một tiền vệ phòng ngự thực thụ như Thành Long, hoặc một phương án bất đắc dĩ nhưng đảm bảo được tranh chấp như Xuân Mạnh. Những giải pháp như kéo Hoàng Hên, Tài Lộc lùi về hỗ trợ kéo bóng chỉ là tạm thời. Cả hai đều đã 33 tuổi, khó đảm đương vị trí đòi hỏi nhiều thể lực.

Ngày 3.8, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyến giữa trẻ khỏe nhất giải của Indonesia, được dẫn dắt bởi "cáo già" Thom Haye. Nếu tiếp tục thua tuyến giữa, cái giá cho thầy trò ông Kim sẽ nặng hơn nhiều.