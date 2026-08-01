Đội tuyển Việt Nam gạt nỗi buồn, ra sân bay thẳng tiến Indonesia: Mệnh lệnh chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam lên đường đến Indonesia

Sáng 1.8, đội tuyển Việt Nam đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị lên đường đến Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến hạ cánh đến Tây Java vào chiều nay, để kịp ổn định ăn ở, trước khi bước vào hồi phục và tập luyện nhằm chuẩn bị cho màn thư hùng với Indonesia trên sân Pakansari vào ngày 3.8.

Đội tuyển có mặt ở sân bay Nội Bài Ảnh: Minh Tú

Sau một tuần nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam bắt đầu thực sự vào guồng quay khắc nghiệt tại ASEAN Cup, khi phải di chuyển, tập luyện và thi đấu liên tục.

Tuy nhiên, so với chủ nhà Indonesia, học trò ông Kim không phải chịu bất lợi thể lực, do hai đội cùng ra sân hôm qua (31.7), cùng chỉ có 2 ngày chuẩn bị, đồng thời cùng phải trải qua chặng bay dài. Đội tuyển Việt Nam đi từ Hà Nội đến Tây Java, còn Indonesia cũng bay từ Chonburi (Thái Lan) về nhà, sau khi thắng Timor Leste ba bàn không gỡ trên sân trung lập.

Các cầu thủ làm thủ tục xuất cảnh Ảnh: Minh Tú

Hoàng Đức thiếu may mắn ở trận gặp Singapore Ảnh: Minh Tú

Dù trải qua trận đấu không như ý với Singapore, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ tinh thần tốt cùng sự tập trung cao độ. Toàn đội có 7 tiếng ngủ để phục hồi thể lực nhanh trước khi di chuyển chặng dài hôm nay. Dự kiến ngay khi đến Indonesia, học trò ông Kim sẽ trở lại tập luyện với cường độ nhẹ nhàng, chủ yếu để thả lỏng, duy trì cảm giác bóng. Dự kiến ngày mai (2.8), toàn đội họp chiến thuật "mổ băng" trận gặp Singapore để rút ra bài học, đồng thời phân tích kỹ càng đối thủ Indonesia nhằm chuẩn bị chiến thuật phù hợp.

Thực tế, ông Kim đã phân tích Indonesia từ trước giải, nhưng đấu pháp cho trận sẽ linh hoạt thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

"Ở trận này, đội tuyển Việt Nam pressing chưa tốt. Singapore cũng triển khai thoát pressing rất tốt. Chúng tôi sẽ họp chiến thuật để cải thiện lối chơi. Sau trận thắng Timor Leste, cầu thủ dường như hơi hưng phấn, dẫn đến có phần luống cuống trong những bước xử lý cuối trước Singapore", ông Kim đánh giá sau trận hòa 0-0 với Singapore.

Sau 2 trận, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm, xếp sau Indonesia (6 điểm, 2 trận) và Singapore (7 điểm, 3 trận). Để vào bán kết, Việt Nam phải có tối thiểu 4 điểm trong 2 trận còn lại.

"Để tìm ra điểm sáng ở trận này, có lẽ hơi khó. Chúng tôi đã thể hiện ý chí mãnh liệt, các cầu thủ thể hiện hết mình trên sân, tạo ra nhiều cơ hội. Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực để chơi hay hơn", ông Kim kết luận. "Tôi tiếc nuối vì Việt Nam chưa thắng để đáp lại tình cảm khán giả. Mong CĐV truyền cho chúng tôi dũng khí và tự tin để tiếp tục hành trình".