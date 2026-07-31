HLV Singapore: 'Chúng tôi đã không thể thắng Việt Nam, nhưng hòa cũng rất đáng tự hào'

HLV Singapore: 'Tôi tự hào về nỗ lực của cầu thủ'

Đội tuyển Singapore đã níu chân thành công chủ nhà Việt Nam với tỷ số 0-0 ở lượt đấu thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó giữ ngôi đầu với 7 điểm sau 3 trận. Học trò HLV Gavin Lee đứng vững dù bị đội tuyển Việt Nam ép sân cả trận, để lần đầu tiên không thua trên sân Mỹ Đình sau 28 năm.

Với 7 điểm, Singapore hơn Indonesia 1 điểm, hơn Việt Nam 4 điểm. Dù đã đá nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận, nhưng Singapore vẫn sáng cửa có mặt tại bán kết, nếu có điểm trước Indonesia ở lượt cuối.

HLV sinh năm 1990 Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) không thể hạ Singapore ẢNH: MINH TÚ

Khi được hỏi liệu trận hòa hôm nay có đúng với toan tính, HLV sinh năm 1990 chia sẻ ngắn gọn: "Là một HLV, tôi không thể nói quá nhiều về trận đấu, mà sẽ dành để chia sẻ nội bộ. Như tôi từng nói trước trận, Singapore muốn thắng Việt Nam. Nhưng đã không thể thắng. Tuy nhiên, tôi vẫn tự hào về trận hòa hôm nay. Còn về những thông tin chi tiết hơn, tôi sẽ giãi bày với cầu thủ trong phòng thay đồ".

Theo chiến lược gia trẻ nhất ASEAN Cup 2026, trận hòa Việt Nam là món quà dành tặng những CĐV Singapore đã dõi theo trận đấu này, đặc biệt là những người lặn lội đường xa đến sân.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

HLV Gavin Lee nói thêm: "Đội tuyển Việt Nam là đội mạnh. Họ là ứng viên vô địch. Song, Singapore đã tạo ra cơ hội và phòng ngự rất tốt. Tất nhiên, kế hoạch ban đầu của tôi là thắng đội tuyển Việt Nam chứ. Họ đã tạo ra áp lực rất lớn lên Singapore. Dù chưa xử lý hoàn toàn tốt trong mọi pha bóng, nhưng Singapore vẫn đứng vững để kiểm soát tình hình.

Hai năm trước, Singapore gặp Việt Nam ở bán kết nên chúng tôi đã có kinh nghiệm. Tôi phải bình tĩnh thì cầu thủ mới bình tĩnh nhìn vào để cố gắng".

Ở lượt cuối, Singapore tiếp đón Indonesia trên sân nhà. Nếu không thua, thầy trò HLV Gavin Lee gần như chắc chắn trở lại bán kết ASEAN Cup, lặp lại thành tích các năm 2024 và 2021.