Trực tiếp ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu

Đội tuyển Việt Nam đủ sức vượt chướng ngại Singapore

Chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste giúp đội tuyển Việt Nam chạy đà nhẹ nhàng cho ASEAN Cup 2026, tuy nhiên, chặng đường vượt vòng bảng còn gập ghềnh.

Trước mặt thầy trò HLV Kim Sang-sik là nhiệm vụ đánh chiếm ngôi đầu bảng A, khởi đầu bằng cuộc gặp Singapore lúc 20 giờ hôm nay (31.7).

Đội tuyển Việt Nam đã bất bại trước Singapore trong suốt 28 năm. Kể từ sau trận thua cay đắng tại chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của ASEAN Cup ngày nay) với bàn thắng bằng... lưng của Sasi Kumar, bóng đá Việt Nam không còn mất điểm trước Singapore ở bất kỳ đấu trường nào.

Đội tuyển Việt Nam quyết giải mã Singapore ẢNH: MINH TÚ

Việt Nam vượt qua Singapore với tổng tỷ số 1-0 ở bán kết AFF Cup 2008, rồi tiến thẳng đến ngôi vương nhờ hạ nốt Thái Lan. Tại vòng bảng AFF Cup 2010, Việt Nam cũng thắng Singapore 1-0 tại Mỹ Đình để nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. AFF Cup 2022, Việt Nam hòa 0-0 trên sân Jalan Besar tại vòng bảng, rồi 2 năm sau đó, học trò HLV Kim Sang-sik thắng Singapore cả hai lượt đi và về với tổng tỷ số 5-1 tại bán kết ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn thận trọng. Singapore đã chuyển mình dưới bàn tay huấn luyện của ông Gavin Lee, chiến lược gia trẻ nhất ASEAN Cup 2026. Đội bóng quốc đảo sư tử đoạt vé đến Asian Cup lần đầu trong lịch sử, rồi khởi đầu giải Đông Nam Á năm nay bằng hai chiến thắng trước Timor Leste (2-0) và Campuchia (2-1).

Dù lối chơi chưa vào khuôn, nhưng Singapore có tinh thần thi đấu tốt, lối chơi gắn kết và lì lợm nhờ "tướng" trẻ Gavin Lee truyền động lực.

HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Sau 2 năm, Singapore đã mạnh hơn nhiều với số Kyogo Nakamura, Song Ui-yong, Irfan Fandi và Ilhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị xong đấu pháp để chuỗi bất bại trước Singapore dài thêm.

Ở giải năm nay, đội tuyển Việt Nam có áp lực bảo vệ ngôi vương, nhưng áp lực chính là động lực. Việt Nam tự tin đương đầu với sức ép. Chúng tôi sẽ không chùn bước, mà cố gắng chơi tốt nhất".

Đội tuyển Việt Nam hoàn tất quá trình chuẩn bị ẢNH: MINH TÚ

Lần gần nhất Việt Nam đá trên thảm cỏ Mỹ Đình là hồi tháng 9.2024, khi học trò HLV Kim Sang-sik gặp Nga và Thái Lan ở loạt trận giao hữu quốc tế. Văn Lâm cùng đồng đội thua 0-3 trước Nga, sau đó thua tiếp 1-2 trước Thái Lan.

Từ sau đó, gắn bó với đội tuyển Việt Nam là những sân đấu khác. Đội bóng của ông Kim vô địch ASEAN Cup 2024 với 4 trận sân nhà tại "chảo lửa" Việt Trì (Phú Thọ). Tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam gặp Lào trên sân Bình Dương, gặp Nepal 2 trận trên sân Bình Dương và Thống Nhất (TP.HCM), tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Dưới thời ông Kim, đội tuyển Việt Nam mới một lần thắng tại Mỹ Đình, đó là màn ngược dòng với tỷ số 3-2 trước Philippines tại vòng loại World Cup 2026, ngay trong trận ra mắt của HLV người Hàn Quốc.

Để chiếm ngôi đầu bảng A, Việt Nam cần vượt qua Singapore, và chờ đợi Indonesia không thắng Timor Leste với tỷ số quá đậm. Quang Hải cùng đồng đội cần hoàn thành điều kiện cần, nhằm tạo tiền đề tâm lý thuận lợi cho chuyến làm khách tại Indonesia sau đây 3 ngày.