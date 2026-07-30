HLV thế hệ 9X tài giỏi và trẻ như sinh viên: Đối thủ Singapore xứng tầm của thầy Kim

Trẻ và đẳng cấp như HLV Gavin Lee

Trong khi phần đông đội tuyển Đông Nam Á theo đuổi chiến lược dùng HLV ngoại, từ nhóm đua vô địch như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đến tầm trung (Myanmar, Philippines) hay yếu (Timor Leste, Lào, Campuchia), thì vẫn còn hai cái tên hiếm hoi sử dụng thầy nội. Đó là Malaysia với HLV Tan Cheng Hoe, cùng Singapore với ông Gavin Lee.

Tuy nhiên, khác với Tan Cheng Hoe chỉ là phương án vá víu của Malaysia ngay khi ông Peter Cklamovski rời ghế, Gavin Lee lại là trường hợp đặc biệt.

Nhà cầm quân sinh năm 1990 ngồi ghế tạm quyền thay HLV Tsutomu Ogura năm 2025, rồi lập kỳ tích khi đưa Singapore đoạt vé đến Asian Cup 2027. Gavin Lee ký hợp đồng chính thức, trở thành nhà cầm quân trẻ nhất ASEAN Cup 2026.

Hai thầy trò HLV đội tuyển Singapore

HLV Gavin Lee là nhà cầm quân trẻ nhất ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

HLV Gavin Lee có "giao diện" thư sinh và trẻ trung, khiến nhiều người lầm tưởng như... cầu thủ trong hàng ngũ đội tuyển Singapore. Thực tế, bản CV của nhà cầm quân Singapore cũng đậm chất học thuật, hơn là lấp đầy bởi kinh nghiệm thực chiến. Ông học đại học trước khi cầm quân tại Tampines Rovers rồi bước lên ghế trợ lý cho ông Tsutomu Ogura, HLV trước đây của Singapore. Gavin Lee không có sự nghiệp thi đấu nổi bật, không phải "tướng" thiện chiến. Ông chỉ có niềm đam mê bất tận với quản trị con người, số liệu và kiến thiết chiến lược.

Sinh ra và lớn lên tại Tampines, Gavin Lee sớm bén duyên với trái bóng. Ông từng khoác áo các đội trẻ U.10 và U.12 của Tampines Rovers trước khi gia nhập Học viện Bóng đá Quốc gia Singapore (NFA).

Tại đây, Gavin là đồng đội của những ngôi sao sau này trở thành trụ cột Singapore như Hariss Harun, Izwan Mahbud, Hafiz Sujad hay Gabriel Quak. Trong khi các đồng đội theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp, Gavin sớm nhận ra bản thân khó bứt lên nếu đá bóng. "Nếu đã làm điều gì, tôi luôn muốn trở thành người giỏi nhất", Gavin Lee chia sẻ.

Ông chuyển sang nghiệp huấn luyện từ sớm. Tuy nhiên, khác với nhiều HLV xuất thân từ sân cỏ, Gavin Lee lựa chọn phát triển song song giữa học tập và bóng đá.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, ông thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi theo học ngành Khoa học và quản lý thể thao tại ĐH Công nghệ Nanyang, một trong những trường đại học hàng đầu Singapore.

Giao diện trẻ trung của Gavin Lee ẢNH: MINH TÚ

"Tôi xuất thân từ một gia đình Singapore điển hình, nơi tấm bằng đại học luôn được xem là rất quan trọng. Tôi muốn hoàn thành cả hai mục tiêu: lấy bằng và trở thành HLV", Gavin Lee nói.

Bốn năm theo học giúp Gavin Lee xây dựng nền tảng khoa học cho nghề huấn luyện. Ông học cách tư duy logic, nghiên cứu, phân tích dữ liệu và phản biện, những kỹ năng sau này trở thành lợi thế trong công việc.

Đối thủ tiềm tàng

Cơ hội đầu tiên đưa Gavin Lee bước vào bóng đá chuyên nghiệp đến năm 2014, khi HLV Alex Weaver mời ông tham gia ban huấn luyện CLB Warriors. Đó gần như là công việc... không lương.

Ban lãnh đạo Warriors khi ấy chưa sẵn sàng tuyển dụng một HLV trẻ chưa có kinh nghiệm. Đổi lại, Gavin được trực tiếp học nghề dưới sự dẫn dắt của Weaver, người sau này trở thành một trong những cố vấn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông.

"Alex mở ra cho tôi cả một thế giới mới về huấn luyện. Ông ấy chỉ cho tôi con đường mình phải đi", Gavin Lee nhớ lại.

Từ xuất phát điểm khiêm tốn, Gavin Lee đã tự tay gây dựng sự nghiệp. Ông giúp Tampines Rovers vô địch Cúp quốc gia Singapore 2019 và Siêu cúp 2020. HLV Gavin Lee cũng đưa Tampines đến AFC Champions League Elite 2021, nơi Tampines chạm trán chính Jeonbuk của HLV Kim Sang-sik. Dù chênh lệch quá lớn giữa hai đội khiến HLV Gavin Lee cùng Tampines thua đậm (0-4 và 0-9), nhưng tiềm năng của nhà cầm quân sinh năm 1990 được ghi nhận, khi ông xây dựng đấu pháp kỷ luật, chặt chẽ cho tập thể vốn dĩ không mạnh của Tampines.

HLV Kim Sang-sik gặp đối thủ xứng tầm ẢNH: MINH TÚ

Gavin Lee theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới và không dễ dàng từ bỏ hệ thống chiến thuật ngay cả khi gặp khó. Ông tin rằng nếu cầu thủ đủ kiên nhẫn và thực hiện đúng hệ thống, kết quả cuối cùng sẽ đến.

Dưới bàn tay huấn luyện của Gavin Lee, Singapore đã thắng các đội Hồng Kông và Ấn Độ để đến Asian Cup, đều bằng sự thực dụng tuyệt đối. Tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, Singapore đã thắng Campuchia (2-1) và Timor Leste (2-0). Nếu cầm hòa Việt Nam, học trò Gavin Lee sẽ tiến sát bán kết.

"Là HLV, tôi giúp cầu thủ có cảm quan không gian, có lối chơi và biết chọn vị trí đúng đắn trong từng tình huống. Singapore phải tập trung vào từng trận đấu. Cầu thủ phải kiểm soát tình hình. Trận gặp Việt Nam không dễ, nhưng các cầu thủ phải giữ mình và kiểm soát tốt. Chúng tôi muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. Đây là bài kiểm tra cho Singapore", HLV 36 tuổi chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik gặp lại Gavin Lee sau 5 năm, nhưng chiến thắng sẽ không dễ dàng như trước. Singapore hành quân đến sân Mỹ Đình với khao khát tạo bất ngờ, với một HLV đủ thực tế lẫn... mộng mơ, như Gavin Lee.



