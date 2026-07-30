HLV Singapore khen ông Kim, bất ngờ nhắc đến 1 cầu thủ Việt Nam: Nói cứng ‘chúng tôi sẽ thắng'

HLV Singapore: Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm

Đội tuyển Singapore đang ngự trị trên ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, với 6 điểm sau 2 trận. Học trò HLV Gavin Lee thắng Campuchia nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 10 trong trận ra quân trên sân khách, rồi hạ Timor Leste (2-0) trên sân nhà.

Để giữ ngôi đầu, Singapore cần có ít nhất 1 điểm ở cuộc so tài Việt Nam vào 20 giờ ngày 31.7, trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là thử thách khó khăn, do Singapore mới chỉ hai lần hòa được Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Singapore thua Việt Nam cả hai lượt với tỷ số 0-2 và 1-3.

HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore ẢNH: MINH TÚ

"Singapore kỳ vọng vào trận đấu thú vị với Việt Nam. Toàn đội đã có kết quả tốt trong hai trận trước, nên đã sẵn sàng cho màn so tài với chủ nhà", ông Gavin Lee chia sẻ. "Singapore chỉ có chung một suy nghĩ, là hướng đến chiến thắng. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình, vào phong độ của từng cầu thủ và lối chơi. Mục tiêu của Singapore là 3 điểm".

HLV Gavin Lee là chiến lược gia trẻ nhất ASEAN Cup 2026, khi mới 36 tuổi. Ông từng học ngành quản lý thể thao tại Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), rồi theo đuổi nghiệp huấn luyện trong vai trò trợ lý. HLV Lee đã đưa Singapore đến với VCK Asian Cup 2027. Trước đó, ông Lee sắm vai trợ lý cho HLV Tsutomu Ogura (Nhật Bản) trên hành trình đoạt ngôi đồng hạng ba ASEAN Cup 2024.

Phóng viên Singapore đặt câu hỏi cho ông Gavin Lee, rằng sau khi phân tích đội tuyển Việt Nam, Singapore cần chuẩn bị những gì để có kết quả tốt.

Ông Lee đáp lời: "Đội tuyển Việt Nam rất khác Campuchia hay Timor Leste. Singapore sẽ vận dụng kinh nghiệm đã có tại chuyến tập huấn Nhật Bản để xây dựng đấu pháp phù hợp. Là HLV, tôi sẽ giúp cầu thủ có cảm quan không gian, có lối chơi và biết chọn vị trí đúng đắn trong từng tình huống. Singapore sẽ nỗ lực.

Singapore phải tập trung vào từng trận đấu. Cầu thủ phải kiểm soát tình hình. Trận gặp Việt Nam không dễ, nhưng các cầu thủ phải giữ mình và kiểm soát thật tốt. Chúng tôi muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. Đây là bài kiểm tra cho Singapore, rằng sự chuẩn bị của đội trong thời gian qua sẽ mang đến kết quả gì".

Phân tích sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, ông Gavin Lee khẳng định sẽ không tập trung vào cá nhân nào: "Trong thời gian qua, tôi đã quan sát bóng đá Việt Nam. Họ không chỉ có những cầu thủ giỏi, ví dụ như Quang Hải, mà còn có tập thể được tổ chức tốt, có HLV giỏi. Singapore sẽ phải đối đầu với một tập thể, chứ không riêng cá nhân nào".



