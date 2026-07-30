Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Singapore khen ông Kim, bất ngờ nhắc đến 1 cầu thủ Việt Nam: Nói cứng ‘chúng tôi sẽ thắng'

Hồng Nam
Hồng Nam
HLV Gavin Lee tin rằng dù đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup, nhưng mục tiêu của Singapore vẫn không thay đổi, đó là chiến thắng.

HLV Singapore: Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm

Đội tuyển Singapore đang ngự trị trên ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, với 6 điểm sau 2 trận. Học trò HLV Gavin Lee thắng Campuchia nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 10 trong trận ra quân trên sân khách, rồi hạ Timor Leste (2-0) trên sân nhà.

Để giữ ngôi đầu, Singapore cần có ít nhất 1 điểm ở cuộc so tài Việt Nam vào 20 giờ ngày 31.7, trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là thử thách khó khăn, do Singapore mới chỉ hai lần hòa được Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Singapore thua Việt Nam cả hai lượt với tỷ số 0-2 và 1-3. 

HLV Singapore khen ông Kim, bất ngờ nhắc đến 1 cầu thủ Việt Nam: Nói cứng ‘chúng tôi sẽ thắng'- Ảnh 1.

HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore

ẢNH: MINH TÚ

"Singapore kỳ vọng vào trận đấu thú vị với Việt Nam. Toàn đội đã có kết quả tốt trong hai trận trước, nên đã sẵn sàng cho màn so tài với chủ nhà", ông Gavin Lee chia sẻ. "Singapore chỉ có chung một suy nghĩ, là hướng đến chiến thắng. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình, vào phong độ của từng cầu thủ và lối chơi. Mục tiêu của Singapore là 3 điểm". 

HLV Gavin Lee là chiến lược gia trẻ nhất ASEAN Cup 2026, khi mới 36 tuổi. Ông từng học ngành quản lý thể thao tại Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), rồi theo đuổi nghiệp huấn luyện trong vai trò trợ lý. HLV Lee đã đưa Singapore đến với VCK Asian Cup 2027. Trước đó, ông Lee sắm vai trợ lý cho HLV Tsutomu Ogura (Nhật Bản) trên hành trình đoạt ngôi đồng hạng ba ASEAN Cup 2024. 

Phóng viên Singapore đặt câu hỏi cho ông Gavin Lee, rằng sau khi phân tích đội tuyển Việt Nam, Singapore cần chuẩn bị những gì để có kết quả tốt. 

Ông Lee đáp lời: "Đội tuyển Việt Nam rất khác Campuchia hay Timor Leste. Singapore sẽ vận dụng kinh nghiệm đã có tại chuyến tập huấn Nhật Bản để xây dựng đấu pháp phù hợp. Là HLV, tôi sẽ giúp cầu thủ có cảm quan không gian, có lối chơi và biết chọn vị trí đúng đắn trong từng tình huống. Singapore sẽ nỗ lực. 

Singapore phải tập trung vào từng trận đấu. Cầu thủ phải kiểm soát tình hình. Trận gặp Việt Nam không dễ, nhưng các cầu thủ phải giữ mình và kiểm soát thật tốt. Chúng tôi muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. Đây là bài kiểm tra cho Singapore, rằng sự chuẩn bị của đội trong thời gian qua sẽ mang đến kết quả gì". 

Phân tích sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, ông Gavin Lee khẳng định sẽ không tập trung vào cá nhân nào: "Trong thời gian qua, tôi đã quan sát bóng đá Việt Nam. Họ không chỉ có những cầu thủ giỏi, ví dụ như Quang Hải, mà còn có tập thể được tổ chức tốt, có HLV giỏi. Singapore sẽ phải đối đầu với một tập thể, chứ không riêng cá nhân nào". 


Tin liên quan

Chủ tịch VFF nói gì trước ngày đội tuyển Việt Nam ‘đòi’ lại ngôi đầu bảng từ tay Singapore?

Chủ tịch VFF nói gì trước ngày đội tuyển Việt Nam ‘đòi’ lại ngôi đầu bảng từ tay Singapore?

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn đấu pháp và chiến thuật để chuẩn bị cho màn so tài Singapore, diễn ra trong khuôn khổ lượt ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Đến lúc đội tuyển Việt Nam bung toàn lực cho ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam đua ngôi đầu với Indonesia: Cẩn thận 'ám ảnh' ASEAN Cup 2020

Khám phá thêm chủ đề

Singapore Gavin Lee đội tuyển Việt Nam ASEAN Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận