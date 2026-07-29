Chủ tịch VFF nói gì trước ngày đội tuyển Việt Nam ‘đòi’ lại ngôi đầu bảng từ tay Singapore?

Đội tuyển Việt Nam tập trung quyết đấu Singapore

Tại buổi tập hôm nay (29.7), đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ vận động cao dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik.

Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các nội dung về tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái và phối hợp chiến thuật ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Không khí trên sân tập diễn ra tích cực khi các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao, sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Singapore.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31.7 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận sân nhà đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ.

Đội tuyển Việt Nam miệt mài rèn quân Chùm ẢNH: MINH TÚ

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tới sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam. Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực của ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cũng như chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân trước Timor Leste.

Lãnh đạo VFF nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, đòi hỏi toàn đội phải tiếp tục duy trì tinh thần tập trung, quyết tâm và tận dụng tốt mọi cơ hội để hướng tới kết quả tốt nhất.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ thêm, giành được ngôi vô địch đã khó, nhưng bảo vệ danh hiệu luôn khó khăn hơn rất nhiều.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú thăm đội tuyển Việt Nam Ảnh: VFF

Toàn đội đã sẵn sàng ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phương pháp phù hợp cùng ý chí quyết tâm, đội tuyển hoàn toàn có thể vượt qua những thử thách trước mắt.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tối đa trong từng trận đấu, đồng thời khẳng định VFF sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Singapore ở trận thứ hai ASEAN Cup 2026. Sau lượt đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số +7, còn Singapore đứng nhất bảng với 6 điểm, hiệu số +3. Nếu hạ Singapore, Việt Nam sẽ lấy ngôi đầu của đối thủ.