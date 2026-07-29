Đến lúc đội tuyển Việt Nam bung toàn lực cho ASEAN Cup

Cuộc chơi của đội tuyển Việt Nam giờ mới bắt đầu

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 suôn sẻ khi hạ Timor Leste với chiến thắng "7 sao", nhờ các bàn thắng của Đình Bắc (hat-trick), Hoàng Hên (cú đúp), Xuân Son và Quang Hải. Sau trận đấu nhẹ nhàng tại sân trung lập Chonburi, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng có thêm một tuần không phải thi đấu, mà chỉ tập trung phục hồi kết hợp rèn chiến thuật.

Sau một tuần nghỉ này, ASEAN Cup 2026 mới thực sự bắt đầu với đội tuyển Việt Nam: đối thủ mạnh hơn (Singapore, Indonesia, Campuchia), mật độ dày hơn (7 trận trong 27 ngày nếu lọt vào chung kết). Trong 3-4 tuần tới, đội tuyển Việt Nam cần giữ tập trung cao độ và hạn chế sai lầm.

Đội tuyển Việt Nam bất bại suốt 2 năm ẢNH: MINH TÚ

Cuộc cạnh tranh vé vào bán kết ở bảng A diễn ra chủ yếu giữa Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Học trò ông Kim được đánh giá cao nhất với vị thế đương kim vô địch. Indonesia đã thắng đậm Campuchia (5-1) nhờ nửa đội hình nhập tịch gốc Hà Lan và Úc, sở hữu lực lượng trẻ bậc nhất (23,9 tuổi), có thể hình tốt và tư duy chiến thuật thiện chiến. Tuy nhiên, cũng không thể đánh giá thấp Singapore. Dù vất vả, thầy trò HLV Gavin Lee cũng đã thắng hai đội "chiếu dưới" Campuchia và Timor Leste để cầm chắc 6 điểm, tạm dẫn đầu bảng. Nếu gây bất ngờ trước Việt Nam hoặc Indonesia, Singapore sẽ có lần thứ hai liên tục vào bán kết.

2 trận đấu định đoạt tương lai đội tuyển Việt Nam ở bảng A sẽ diễn ra cách nhau vỏn vẹn 3 ngày. Gặp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình (ngày 31.7), rồi lập tức lên đường đến Indonesia để gặp chủ nhà trên sân Pakansari (ngày 3.8).

Lợi thế của HLV Kim Sang-sik, là lực lượng trụ cột kinh qua nhiều giải đấu lớn như ASEAN Cup 2020, 2022, vòng loại World Cup 2022, 2026, kết hợp 3 ngoại binh nhập tịch, 2 Việt kiều cùng Đình Bắc, gương mặt ưu tú nhất lứa U.23. Đội tuyển Việt Nam đã quen với áp lực vòng bảng ASEAN Cup, thể hiện qua chuỗi 26 trận bất bại trong 14 năm, cho thấy khả năng tính toán điểm rơi và phân phối sức lực tốt.

Củng cố tâm lý

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận: trong suốt 2 năm bất bại đã qua, đội tuyển Việt Nam đa số gặp đối thủ yếu, từ giải chính thức (Malaysia, Lào, Nepal) đến giao hữu (Myanmar, Campuchia, Bangladesh).

Đình Bắc cùng đồng đội thắng dễ Timor Leste ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trận duy nhất Việt Nam gặp đối trọng lớn là khi Malaysia dùng... nguyên một đội nhập tịch "lậu". Quang Hải cùng đồng đội thua 0-4, rồi được đảo ngược bằng chiến thắng 3-0.

Việc không thường xuyên đương đầu áp lực, dù đá giải hay giao hữu, thực tế không phải tín hiệu tốt.

Cách đây 3 năm, dù thua Trung Quốc, Uzbekistan, Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay đội nhập tịch gốc Hà Lan của Indonesia, nhưng việc được cọ xát với những nền bóng đá hùng mạnh đã giúp Việt Nam tích lũy bản lĩnh cùng sức chịu đựng, rồi đổi lấy quả ngọt là chức vô địch AFF Cup 2024. Đó là vinh quang của một tập thể đã chịu đau đủ nhiều để nhìn ra con đường chiến thắng.

Còn hiện tại, việc thiếu cọ xát (không gặp đối thủ nào trong tốp 100 FIFA) đặt ra hoài nghi, rằng khi rơi vào thế khó, liệu thầy trò ông Kim có thể xoay xở hay không.

Cũng trong 2 năm qua, Indonesia đi lộ trình khác. Nhờ lọt vào vòng loại thứ tư World Cup 2026, đội bóng xứ vạn đảo đã gặp Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Bahrain, Iraq. Trên địa hạt giao hữu, Indonesia gặp 4 đội từ 4 châu lúc khác nhau từ đầu năm, với thành tích khả quan, như thắng Oman 3-0, thua Bulgaria 0-1...

Việc lấy những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu phong phú tại châu Âu và Mỹ, kết hợp giao hữu với đối thủ đa dạng là lợi thế của Indonesia. Trận gặp Pakansari ngày 3.8 hứa hẹn khó khăn, nhưng cũng giống 3 năm trước, lửa càng lớn, vàng càng tinh luyện.

Đội tuyển Việt Nam cần đằm mình trong những thử thách khó nhằn trở lại để triệu hồi bản lĩnh và biết mình thực sự đứng ở đâu. Đủ quyết tâm và kiên trì, thầy trò HLV Kim sẽ bảo vệ đỉnh cao ASEAN Cup.