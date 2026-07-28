Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Malaysia độc chiếm ngôi đầu, đội Myanmar đe dọa Thái Lan

Malaysia hai trận toàn thắng

Lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026 đã diễn ra hôm nay (28.7), qua đó định hình bảng xếp hạng đua tranh giữa các đội tuyển mạnh như Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Sau thất bại đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước Malaysia trong ngày ra quân, Myanmar đã đấu với Philippines bằng tinh thần quật khởi. Ở tình thế không còn gì để mất, học trò HLV Jorn Andersen đè bẹp chủ nhà Philippines với kết quả ấn tượng: 4-1.

Khác với sự phung phí trước Malaysia, Myanmar đã tận dụng tốt cơ hội có được, trước một Philippines còn chưa kịp "nóng máy" do nghỉ lượt đầu. 4 bàn thắng của Kyaw Min Oo, Than Paing và Win Naing Tun giúp Myanmar không chỉ thắng trận đầu tay dưới thời tân "thuyền trưởng" Andersen, mà còn thổi lửa cho cuộc đua ở bảng B.

Myanmar (áo trắng) ẢNH: MINH TÚ

Ở trận đấu muộn diễn ra lúc 20 giờ, Malaysia đánh bại Lào với tỷ số đậm 4-0 trên sân nhà, qua đó nối dài chuỗi ngày vui tại ASEAN Cup 2026.

Như vậy, cục diện bảng B ASEAN Cup 2026 đang diễn ra khó lường. Malaysia tạm dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận, hiệu số +5.

Đứng nhì bảng là Thái Lan với 3 điểm sau 1 trận (hiệu số +5). Myanmar có 3 điểm sau 2 trận (hiệu số +2), leo lên hạng ba, bằng điểm Thái Lan nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Philippines và Lào chưa có điểm, lần lượt đứng hạng tư và hạng năm.

Cuộc đua đoạt vé vào bán kết hứa hẹn khó lường, khi Malaysia (6 điểm), Thái Lan (3 điểm) và Myanmar (3 điểm) sẽ tạo ra những cuộc đấu nội bộ khốc liệt. Philippines dù đứng áp chót với 0 điểm, nhưng vẫn còn 3 trận phía trước để sửa sai.

Các trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar, cùng Thái Lan gặp Malaysia sẽ định hình cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026. Cục diện bảng B sẽ rất hấp dẫn nếu Myanmar ngáng đường được cựu vô địch Thái Lan.

Ở lượt tiếp theo diễn ra ngày 1.8, Lào đối đầu Philippines trên sân nhà (17 giờ), còn Thái Lan tiếp đón Malaysia (20 giờ) tại "chảo lửa" Rajamangala.