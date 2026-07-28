Đội tuyển Việt Nam tung đội 'siêu tấn công' đấu Singapore: Tài Lộc đá vị trí lạ?

Đội tuyển Việt Nam phá 'bê tông'

Sau màn khởi đầu nhẹ nhàng trước Timor Leste (7-0), đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào khúc cua khó tại ASEAN Cup 2026, khi gặp Singapore trên sân nhà ở lượt ba bảng A, diễn ra ngày 31.7 trên sân nhà Mỹ Đình.

Học trò HLV Kim Sang-sik hội đủ yếu tố để thắng trận này: 28 năm bất bại trước Singapore, ưu thế nghỉ nhiều hơn 3 ngày, không phải di chuyển và thích nghi với điều kiện thi đấu.

Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu nhuần nhuyễn với triết lý tấn công chủ động, áp đặt thế trận, pressing và luân chuyển bóng nhanh nhờ hàng công pha trộn giữa sức mạnh, kỹ thuật, cảm quan không gian lẫn phẩm chất ưu tú của từng cá nhân.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) thắng đậm trận ra quân ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuyến tấn công của ông Kim đã ghi 7 bàn vào lưới Timor Leste, nhờ hat-trick của Đình Bắc, cú đúp của Hoàng Hên, cùng 2 bàn chia cho Xuân Son và Quang Hải. 2 năm trước, đội tuyển Việt Nam chỉ có Xuân Son là mũi công lợi hại và độc lập tác chiến tốt nhất. Còn lúc này, ông Kim có thêm 3 cầu thủ mang phẩm chất tương tự. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc và Đình Bắc không chỉ hoạt động độc lập và tự mình kết thúc tình huống tốt, mà còn phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, tạo thành những "tổ hợp" đập nhả (như ông Kim nhiều lần đề cập) có thể phá vỡ nhiều kết cấu phòng ngự.

Tất nhiên, Singapore mạnh hơn Timor Leste. Không sở hữu hàng thủ mạnh nếu nhìn vào số liệu thống kê (thủng lưới 9/11 trận gần nhất), nhưng khi vào trận với tâm lý phòng ngự triệt để, học trò ông Lee có thể gây bất ngờ.

Bởi hàng thủ Singapore có thể hình và khả năng tranh chấp tốt. Đội bóng đảo quốc sư tử không lùi sâu chịu trận, mà pressing giành bóng quyết liệt ở tuyến giữa, sẵn sàng đá rắn, phạm lỗi từ xa và đoạt bóng phản công ngay khi có thể.

Đội bóng của HLV Gavin Lee từng cầm hòa Việt Nam (0-0) ở vòng bảng ASEAN Cup 2022, cũng như chỉ để thua 2 bàn trong trận bán kết lượt đi cách đây 2 năm trong thời gian bù giờ hiệp 2.

Đội tuyển Việt Nam khó mong chờ trận đấu dễ dàng và lỏng chân như trong ngày ra quân. Học trò HLV Kim Sang-sik phải kiên trì kiểm soát bóng và phối hợp để đối thủ để lộ khe hở, đồng thời, tận dụng tốt những khoảnh khắc sơ hở mà Singapore sẽ làm tất cả để không xuất hiện.

Tài Lộc (giữa) trở lại ẢNH: VFF

17 bàn trong 4 trận gần nhất là con số đủ nhiều để chứng minh, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng khoan phá thử thách Singapore.

Tài Lộc đá ở đâu?

Ở trận ra quân, ngoại binh nhập tịch Tài Lộc không xuất hiện, do anh dính chấn thương. Đình Bắc được lựa chọn đá thay trong vai trò tiền đạo trái, để rồi, chân sút sinh năm 2004 lập cú hat-trick ấn tượng.

Anh rê dắt, đập nhả, chạy chỗ và dứt diểm đều xuất sắc. Đình Bắc không còn ham rê bóng hay xử lý rườm rà, mà biết tiết chế động tác, xuất hiện đúng điểm nóng và từng pha chạm bóng đều đẳng cấp, hài hòa với tổng thể lối chơi.

Một cầu thủ như thế, chẳng lý do gì để HLV Kim Sang-sik xếp ngồi dự bị, dù rằng Tài Lộc có kinh nghiệm nhỉnh hơn.

Singapore (áo xanh) tranh chấp rát, phòng ngự có chiều sâu và kỷ luật ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, Tài Lộc vẫn là quân bài quan trọng để ông Kim xây dựng lối đá kiểm soát, luân chuyển bóng mềm mại. Tại chuyến tập huấn Hàn Quốc, ông Kim có 2 trận xếp Tài Lộc đá tiền vệ trung tâm. Dẫu quen thuộc hơn trong vai trò tiền vệ tấn công hay tiền đạo lùi, nhưng Tài Lộc đã chơi tròn vai. Anh giữ bóng tốt, ban bật gọn gàng và chuyền xuyên tuyến hiệu quả. Đây đều là những phẩm chất cần có ở tuyến giữa trong sơ đồ 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam.

Có thể, ông Kim sẽ giữ bộ ba Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên. Còn Tài Lộc sẽ lùi về giữa thay Hoàng Đức hoặc Quang Hải. Hoặc, không loại trừ khả năng Tài Lộc được dùng như dự bị chiến lược, vào sân trong hiệp 2 để mở thêm cách tiếp cận mới cho hàng công.

Lựa chọn nhân tố nào cũng là "cơn đau đầu" dễ chịu với HLV Kim Sang-sik, khi đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều và có chiều sâu, trái ngược với tình cảnh mỏng đội hình như 2 năm trước.