Đối thủ mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam đã lộ diện: Indonesia rất toàn diện

Đội tuyển Việt Nam phải dè chừng Indonesia

Cơn mưa bàn thắng đã được Indonesia trút vào lưới Campuchia trên sân Pakansari tối 27.7, như màn thị uy sức mạnh gửi đến các đối thủ tại ASEAN Cup 2026. Chỉ trong 90 phút, đội tuyển Việt Nam đã hình dung được rõ, đường bảo vệ ngai vàng sẽ gian nan thế nào, khi đối thủ Indonesia rất toàn diện.

Dưới bàn tay huấn luyện của John Herman, Indonesia đã áp đảo Campuchia trên toàn mặt sân. Với 7 cầu thủ gốc Hà Lan, nổi trội có tiền vệ Thom Haye và chân sút trẻ cao 1,96 m Mitchell Baker, Indonesia dồn ép đối thủ bằng đấu pháp pressing chặt chẽ, rực lửa.

Học trò Herman vừa triển khai bóng mềm mại từ sân nhà, luân chuyển tốc độ qua các tuyến rồi khai thác khoảng trống nhờ đánh biên và khoan trung lộ đa dạng, vừa gây áp lực tốt, khiến đối thủ mất bóng ở sân nhà.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) mạnh áp đảo Campuchia ẢNH: NAM TRUNG

Khác với thời HLV Shin Tae-yong hay Patrick Kluivert, HLV Herman tập trung vào tốc độ đường chuyền cũng như khả năng di chuyển không bóng. Indonesia đá ít chạm hơn, nhưng đẩy đội hình lên nhanh và nhuyễn hơn, nhờ "nhạc trưởng" Thom Haye cầm nhịp lối chơi ở tuyến giữa, cùng hai chân chạy Eliano Reijnders và Beckham Putra, hỗ trợ trung phong Baker. Haye là điểm nhấn của Indonesia, khi anh không chỉ cầm trịch lối chơi, mà còn di chuyển rộng để kết nối bóng và dâng cao kiến tạo nhờ những đường chuyền chuẩn xác.

Còn với Baker, chiều cao 1,96 m bên cạnh kỹ năng chạy chỗ, chọn vị trí cực hay giúp anh trở thành ngòi nổ nguy hiểm. Indonesia đã có một "ngọn hải đăng" trong vòng cấm để đón mọi đường chuyền. Baker lập cú đúp vào lưới Campuchia chỉ với 2 cú sút trúng đích đầu tiên, trong trận chính thức đầu tiên với Indonesia. Đó là phẩm chất của chân sút giỏi, mà hàng thủ Việt Nam phải lưu ý.

Indonesia là đội bóng toàn diện bậc nhất ASEAN Cup mà Việt Nam phải đối đầu, khi sở hữu đồng thời cả khả năng kiểm soát trận đấu và triển khai tấn công bài bản, đủ tốc độ để phản công (như những pha trừng phạt hàng thủ dâng cao của Campuchia), cũng chẳng thiếu chiều cao để không chiến.

Hàng thủ Việt Nam (áo đỏ) gặp thử thách ẢNH: MINH TÚ

Độ tuổi trung bình 23,9 cũng giúp Indonesia là đội có thể lực đáng gờm nhất giải, khi có thể phân phối sức lực pressing cả trận và tấn công đến phút cuối. Ở chiều ngược lại, bộ khung đội tuyển Việt Nam hầu hết đã 28, 29 tuổi và không dễ chống đỡ nếu bị đối thủ đưa vào cuộc đua thể lực.

Trông đợi ở thầy Kim

Cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia với tỷ số 1-0 ở ASEAN Cup 2024, nhưng đó là khi đối thủ mang đội B dự giải.

Indonesia hôm nay đã khác. Chỉ 4 trong số 26 gương mặt ông John Herman triệu tập từng đá ASEAN Cup cách đây 2 năm. Số lượng "Indo kiều" đã tăng lên 12 người, trong đó, có những gương mặt dạn dày như Marc Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Thom Haye, cũng có tài năng trẻ như Mitchell Baker, Jen Ravens, Ivar Jenner.

Đó là chưa kể, Ragnar Oratmangoen hay Justin Hubner đều là trụ cột của đội Indonesia từng thắng Việt Nam ba bàn không gỡ tại sân Mỹ Đình hồi tháng 3.2024. Oratmangoen là nhân tố tấn công đáng sợ nhất, mà ông Herman đang giữ gìn cho các trận đấu khốc liệt hơn phía trước, trong đó có màn so tài Việt Nam trên sân Pakansari ngày 3.8.

Indonesia chưa thể hiện hết năng lực ẢNH: NAM TRUNG

Nếu so về từng vị trí, đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn Indonesia. Thậm chí, đối thủ còn nhỉnh hơn ở thể hình, kiểm soát bóng và thể lực, cùng ưu thế sân nhà khi gặp nhau ở lượt bốn. Học trò HLV Kim Sang-sik cần giải quyết tốt các trận gặp Singapore và Campuchia ở vòng bảng, còn màn quyết đấu Indonesia, mục tiêu cần thực tế và rõ ràng. Một thập kỷ không thua Indonesia đã là chuyện quá khứ, khi đối thủ "lột xác" từng ngày với HLV mới và bộ khung cầu thủ mới.

Indonesia là đội chăm giao hữu nhất từ đầu năm, khi đối đầu Bulgaria (châu Âu), Mozambique (châu Phi), Oman (châu Á) và Saint Kitt and Nevis (châu Mỹ). Indonesia đá với 4 đối thủ đến từ 4 châu lục khác nhau, nhờ vậy cọ xát với nhiều trường phái bóng đá để tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã khác lần gặp gỡ gần nhất đầu năm 2024. Ông Kim có ba nhân tố ngoại binh nhập tịch, có hai năm huấn luyện học trò để xây dựng đấu pháp phản công và pressing phù hợp, cùng sự thấu hiểu kỹ càng bối cảnh bóng đá Đông Nam Á.

Mưu lược của ông Kim là chìa khóa để Việt Nam mở cửa có ít nhất 1 điểm tại Indonesia đầu tuần tới.