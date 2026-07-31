41 phút đáng quên của Đình Bắc…

Đình Bắc vô duyên trước Singapore

Cú hat-trick vào lưới Timor Leste trong ngày ra quân (Việt Nam thắng 7-0) giúp Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình xuất phát ở trận gặp Singapore lúc 20 giờ hôm nay (31.7).

Chân sút sinh năm 2004 được xếp đá chính bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên. Ông Kim có lý khi giữ nguyên đội hình chính, bởi không ai thay đổi công thức chiến thắng. Đồng thời, đội bóng của ông có một tuần nghỉ ngơi, nên không gặp vấn đề thể lực nếu giữ nguyên một bộ khung đá hai trận liên tục.

Tuy nhiên, phong độ lại là yếu tố khó dự đoán và tính toán hơn nhiều so với thể lực, vốn dĩ có thể đo lường, kiểm chứng bằng công cụ hay giáo án. HLV Kim Sang-sik đúng khi tiếp tục tin Đình Bắc, nhưng có lẽ, chiến lược gia Hàn Quốc đã không nắm bắt được biểu đồ phong độ đi xuống của học trò, chỉ bảy ngày sau trận đấu thăng hoa.

Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội ẢNH: MINH TÚ

Trước Singapore, Đình Bắc tiếp tục được "bơm bóng" để tận dụng các pha khuấy đảo, rê dắt tạo khác biệt. Anh khởi đầu trận đấu bằng pha thoát xuống rồi căng ngang hơi mạnh ngay phút đầu. Sau đó, Đình Bắc trở thành cầu nối tấn công, khi liên tục dốc bóng ở hành lang trái. Song, thứ ông Kim cần nhất trong một thế trận bế tắc là bàn thắng, thì chân sút 22 tuổi lại không làm được.

Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội đầu ở phút 12, khi rê bóng đâm vào trung lộ rồi đá chệch cột. Song, hai cơ hội sau mới thực sự đáng trách. Phút 18, anh vung chân đá vọt xà ngang khi bóng bật ra từ tay thủ môn Singapore, trước cầu môn bỏ trống. Cú sút xa của Trương Tiến Anh mở ra khoảng không hiếm hoi cho Bắc giữa hàng thủ ken đặc người của Singapore, nhưng anh bỏ lỡ.

4 phút sau, Tiến Anh lại tạt bóng chuẩn cho Đình Bắc. Để rồi, khi cầu môn lại rộng mở, ở thế không người kèm, Đình Bắc lại bay người sút ra ngoài. Số 9 chọn xử lý phức tạp trong những pha bóng cần sự giản đơn và chuẩn xác.

Đình Bắc rời sân ẢNH: MINH TÚ

Trước khi bị thay ra nghỉ, dấu ấn Đình Bắc để lại là những pha rê bóng lỗi, dù ở cánh phải hay cánh trái. Với ông Kim, như vậy là đủ.

Nốt trầm

Chiến lược gia Hàn Quốc có thể chờ đến hết hiệp 1 để rút Đình Bắc khỏi sân, qua đó tiết kiệm một quyền thay người. Nhưng, ông đã làm điều đó ở phút 41, chỉ 5 phút trước giờ nghỉ.

Sự dứt khoát khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với HLV Kim Sang-sik, mọi quyết định được đưa ra đều có tính toán kỹ lưỡng.

Đình Bắc cần lấy lại thước ngắm ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc bước khỏi sân, cúi mặt bắt tay ông Kim rồi bước thẳng đến ghế dự bị. Ông Kim không nói nhiều, chỉ dành cho học trò một cái nhăn mặt.

HLV người Hàn Quốc có thể sẵn lòng tin dùng cầu thủ, dù... vô danh đến đâu, miễn chứng minh được năng lực. Nhưng, ông cũng đủ cứng rắn để thay thế bất cứ ai, dù là ngôi sao đang lên, vì lý do gì, chỉ chiến lược gia này mới hiểu.

Với Đình Bắc, 41 phút trước Singapore là nốt trầm đúng lúc, để trở lại sau một tuần bay bổng. ASEAN Cup vốn dĩ khắc nghiệt hơn giải trẻ, nơi thành hay bại chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc mà cầu thủ không được hoang phí.